بوابة التعليم الفني gdepexams | استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس “وزارة التربية والتعليم تعتمدها قريباً”

يتساءل عديد من الطلاب في الثانوي الفني عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، نحيطكم علماً أن وزير التربية والتعليم قد صرح بموعد اعتمادها رسمياً مسبقاً وأنه سيكون نهاية شهر يونيو أو بداية يوليو المقبل، أي من المرتقب ظهورها 1-7 كحد أقصي، ونتابع معكم عن طريق بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019 لطلاب التعليم الفني، والذين انتهوا من تأديتها منذ بداية الشهر الحالي، وما جعل النتائج تتأخر في الظهور هو أن عمليات التصحيح تتم بدقة عالية داخل غرف الكنترول في كافة محافظات الجمهورية.

بينما أفصح نائب الوزير أن النتيجة سيتم إعلانها رسمياً في مؤتمر صحفي ومعرفة نسبة النجاح، كما سيتم إعلان أوائل شهادة الدبلوم الفني وبعدها تصبح نتيجة الدبلومات 2019 متاحة لكافة الطلاب ويمكنهم الاستعلام عنها برقم الجلوس والشعبة.

توفر لكم البوابة المصرية للتعليم الفني نتائج الدبلومات بمختلف مجالاتها، التجاري، الزراعي، الصناعي، الفندقي، وكافة الشعب بالنظامين الثلاث سنوات وخمس سنوات، وسيمكنكم بكل سهولة الاستعلام عنها عن طريق رقم الجلوس والشعبة فور إعلانها رسمياً في الموعد المحدد، وإذا أردتم الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم يمكنكم تركهم في تعليق مع تحديد الشعبة المختصين بها.

استعلام نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس

يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 مثل نتيجة الصف الثالث الصناعي، وكذلك التجاري، والزراعي، وغيرها، عن طريق الرابط السابق، فعليكم الضغط عليه والدخول علي صفحة النتائج، وذلك وقت إعلان النتيجة، وسيمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها.