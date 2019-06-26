بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019

موقع بوابة التعليم الفني استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول يتطلع طلاب الدبلومات الفنية في مختلف الشعب بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات لظهور نتائج الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بالاعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن نتائج الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات.

وقد اقترب موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في جمهورية مصر العربية، وذلك لطلاب الدبلوم الزراعي، والصناعي، والتجاري، والفندقي للبنين والبنات، حيث سيتم الاعلان عن اسماء أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2019 من خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم، ويقوم من خلاله وزير التربية والتعليم بتهنئة الطلاب الأوائل في مختلف التخصصات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وقد قام بأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2019 عدد 757065 في مختلف محافظات الجمهورية، حيث باتت النتيجة أقرب من ذي قبل، والتي سيتم ظهورها الأسبوع القادم “الأسبوع الأول من شهر يوليو”، لذا فإن الطلاب أصبحوا ينتظرون ظهور النتائج بفارغ الصبر.

موقع بوابة التعليم الفني

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية فيمكن للطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية: الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندي بنظام الخمس سنوات، والثلاث سنوات عبر رابط موقع بوابة التعليم الفني، والتي ستعرض النتيجة لكافة الطلاب من خلال الرابط gdepexams.emis.gov.eg والذي من خلاله سيتمكن طلاب الدبلومات الفنية من معرفة نتائجهم من خلال رقم الجلوس واختيار التخصص الذي يدرس به الطالب، ومن ثم سيقوم الطالب بالضغط على زر بحث، وستظهر له النتيجة في الحال.