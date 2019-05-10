بوابة الثانوية العامة | اعرف ارقام الجلوس الثانوية العامة 2019 للقسم العلمي والأدبي 

ينتظر جميع الطلاب الثانوية العامة 2019 أرقام الجلوس في جميع محافظات الجمهورية للقسم العلمي والأدبي،حيث أعلن وزارة التربية والتعليم عن استلام أرقام الجلوس الامتحانات الشهادة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم من يوم السبت 11 مايو 2019،وكذلك يتم التعرف على أرقام الجلوس ومكان اللجنة من خلال الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

أرقام الجلوس الشهادة الثانوية العامة 2019

لقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن الحصول على أرقام الجلوس للطلاب والطالبات في خلال الساعات القليلة من موقع المباشر وزارة التربية والتعليم لتسير الطلاب معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة الخاصة بكل طالب،وحيث تبدأ استلام أرقام الجلوس من المدارس الخاصة بهم والتوقيع على استلامها يوم الأحد المقبل

جدول الثانوية العامة 2019

خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس الثانوية العامة

يستطيع الطلاب والطالبات معرفة أرقام الجلوس من خلاب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم التابع لبوابة الثانوية العامة

1_ يمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

2_ثم اختيار مركز المعلومات

3_: ثم أختيار بوابة الثانوية العامة.

4_ ثم يحصل الطالب على رقم الجلوس

5_ معرفة مكان اللجنة ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

يمكن الطلاب الحصول على أرقام الجلوس الثانوية العامة 2019 للقسم العلمي والأدبي من خلال المدرسة الخاصة بهم ،وفي حالة فقد الطالب رقم الجلوس سيتم دفع غرامة مادية 30 جنية لاستخراج بدل فاقد لرقم جلوس جديد