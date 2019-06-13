بوابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس والاسم نتيجة اولي ثانوي بالرابط

تتابعون كافة تفاصيل وأخبار نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، فحالياً يبحث الطلاب وأولياء الأمور بشكل يومي عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول، وقد انتهى الطلاب من آداء امتحانات آخر العام مايو يوم 1 يونيو 2019، ويتم حاليا تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب بجميع الكنترولات، ويتساءل الطلاب متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 يومياً، وننوه أن النتيجة لم يتم إعلان التاريخ الرسمي لنشرها، ولكن يتوقع أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي خلال الأيام القليلة القادمة، لذا عليكم متابعة هذه المقالة لمعرفة إذا كان هناك اي اخبار جديدة حول نتائج اولي ثانوي، والآن نتابع معكم المزيد حول روابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب 2018/2019 ورابط بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري.
متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019
يتسائل الطلاب وأولياء أمورهم متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث أن الأوراق الامتحانية الإلكترونية والورقية ما زالت قيد التصحيح والمراجعة، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع الكنترولات سيتم إعتماد نتيجة اولي ثانوي رسميا علي المواقع المخصصة للاستعلام.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019
يتم الإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني عبر بوابة الثانوية العامة المصرية وموقع بنك المعرفة، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت حتي يكونوا علي اطلاع بأي اشعارات يتم ارسالها لهم من قبل وزارة التربية والتعليم حول نتائج الصف الاول الثانوي برقم الجلوس.
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول
بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول لشهر مايو يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأور بالاسم ورقم الجلوس، والجدير بالذكر أن الدرجات هذا العام ستكون مختلفة، حيث يتم إعلام الطالب بالتقديم العام في كل مادة، ولم يتم إعلان الدرجات الخاصة بكل مادة، وننوه أنه إذا كان الطالب راسب وحاصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يستوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني وهي امتحانات يوليو للشهر القادم.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 جميع المحافظات
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر الروابط المباشرة للاستعلام، ومنها يمكنكم معرفة نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات فور الإعلان عن النتيجة إلكترونيا.
أخبار اولي ثانوي 2019 اليوم السابع
ذكر اليوم السابع أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية والاختبارات الإلكتيونية في جميع المحافظات خلال نهائية الاسبوع الجاري، وقد تم التأكيد أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها خلال الايام القادمة، ويتم الإعلان برقم الجلوس والاسم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية.
تحديث
صرح وزير التربية والتعليم الفني عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” عمرو أديب، أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
يرجي متابعة هذه المقالة عبر موقع كلمة دوت اورج لمتابعة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 الدور الأول “نتيجة امتحان مايو” ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
التعليقات
يا جماعة الناس اللي بتكتب الله كده (اللة) دي غلط والصح هي الله لاني كده بقت حاجة تانية خالص 😮😮😮
جماعة هو لو انا مثلاً ف امتحان الرياضة سبت سؤالين فاضين
ماشي …وحليت الباقي بس حاسة والله اعلم اني حلااااه غلط
كده هنجح🤣🤣🤣🤣
يا جماعة متخفوش ان شاء الله ربنا يوفقنا ويدينا علي قد تعبنا
أن شاء الله الكل ناجح
انا خايفة من النتيجة
هو انا ليه كل معمل بحث عن النتيجة يظهرلي الشركة الالمانية لإبادة الحشرات ارجوا الرد علشان كده ما ينفعش
يا جماعة انا عايزة تقولوا حاجة علي النظام دا انوا كويس بس المشكلة ان الوزيرة طبقوا علينا الثانوية يعني علي أهم مرحلة مرحلة المستقبل طاب كان طبقوا علي الابتدائية عرفهم ايه أهميتها لاكن حضرتوا عايزة التعليم يتصلح في سنه ودا أكبر غلط وعايزة ابعتوا رسالة حضرتك بطريقتك دي دفعة وشكلها هتضيع😡😡😢😟
انا خايفه اوي انا منه ورقمي ٣٢٣
هاي و رحمة الله عليكم
انا حمارة كبيراااااااااااة علشان دخلت الثانوى العام 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐗🐗🐗🐗🐗🐴🐴🐅🐩
انا اسمي عبدالله محمود محمود شكر رقم جلوسي 238
أنا يا جماعة مرعوب من النتيجة
إن شاء اللة كل اللي حضر الامتحان وشهر ٧ هيكون للمتغيبين
بالتوفيق
ان شاء اللة كل اللي حضر ناجح
اللهم صلي على محمد
عليه افضل الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
عليه افضل الصلاة والسلام
السلام عليكم يالا جماعة انا في مدرسة خاصة ومش عارفة احول ع حكومة ولا اكمل ف الخاص عايزة رأيكم؟؟؟ وكمان كنت يسأل الناس الي اخدت دروس السنة دي قمتها بحاجة حاجة من الدروس الي خدتها في الامتحانات اصلي حاسة ان الدروس ملهاش لزمه والمدرسين مش لأشرح ع النظام الجديد
اسمعيني كويس انت عارفة مستواكي لو انت مش مرتاحة في الخاص حولي علي حكومة ومتفضليش مترددة شوفي ايه الاسهل واكيد الحكومي لان كل المواد عربي ومتتعلقيش في حبال دايبة وانت عارفة لو فضلت فيها لا سمح الله ممكن تضييع فبنصحك تحولي وانت براحتك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هالة انا عاوزة اقولك ان المدرسين بتاعت الدروس مش بتشرح على النظام الجديد وأصلاً معظم المواد بتيجى من برة المنهج بس خدى دروس فى المواد إلى انتى حاسة نفسك ضعيفة فيها بس ومضيش وقتك 😚😙😁😁
يا جماعة انا خايفه من النتيجة
وأنا بردو زيك بس إلى بيطمنى أن ربنا مش بيضيع تعب حد واحنا تعبنا وأنشاء الله ربنا مش هيضيع تعبنا 😊😊
يا جماعة انا خايفه من النتيجة
إن شاء اللة كل اللي حضر الامتحان ناجح وشهر ٧ هيكون للمتغيبين
بالتوفيق
انا رقم جلوسي 455 وامتحانات اليكترونية محافظة المنيا الصف الاول الثانوي
امتى هتظهر النتيجة بقا احنا منتظرينها بقالنا كتير
ويا رب انا بدعى ينجح الكل
هى هتبان احتمال يوم 15 /او 16
يوم السبت او الاحد كل ما يقال الان ليس صحيحا
اوى اوى😂😂
فعلأ احنا دفعه نحس 😄😄
متقولوش كده يا جماعه لحسن انا شويه قدام وتطلع ع صنايع
اه والله 🤤🤤😬😬
يارب استر عليا في الرياضه والكيمياء
وعلينا كلنا
انا خايفة من الفيزياء اكتر من اى مادة فيا رب استرها عليا
امتي اتظهر النتيجة عشان احنا متوترين
ان شاء اللة يوم السبت او الاحد
السبت او الاحد ان شاء اللة
انا عواطفإسماعيل فتوح محمد محمد
رقمالجلوس٦٢
من الشرقية من مركز الإبراهيمية
ايوة النظام كويس
نظام ايه بس اللي كويس انتوا يفكروا في ايه يا جماعه ما اتشوفوا البهدلة اللي احنا فيها يبقي كويس
انا عواطفإسماعيل فتوح محمد محمد
رقمالجلوس٦٢
من الشرقية من مركز الإبراهيمية
الثانويالخاص حلو ذي حلك أنت لوحلك حلو فهو كمانحلو ولا أنت حلك مش كويس فهو كمان حلوذي حلكمش كويس😘😘😘😘😘😘😘😘😘😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
أكيد كلنا متوترين جدا اا وعايزين النتيجه تظهر بس ايا كان وقت ظهورها يارب ننجح انشاء الله وكل المشاكل تتحل وربنا يوفقنا في سنه تانيه وتالته
امين يا رب
احنا اكيد كلنا متوتريين جدااا عشان النتيجه بس ايا كان وقت ظهورها المهم ان ننجح انشاء الله وكل المشاكل تتحل وربنا يوفقنا في سنه تانيه وتالته
احنا اكيد كلنا متوترين جداا وعيزين النتيجه تظهر بس ايا كان وقت ظهورها بنتمني ان ننجح انشاء الله وكل المشاكل تتحل وربنا يوفقنا في سنه تانيه وتالته
بيتهيئلي شهر 7 هييجي اللي المفروض الساقط هيمتحن فيه وهتكون النتيجه لسه مجتش ولا ايه
يا جماعة النتيجة ستظهر امتا
💐🎓 يا جماعة متخفوش كلنا ناجحين بإذن الله 🎓💐
فى موقع كاتب النتيجة خلال ساعات اهدوا وإنشاء الله خير و حته لو مظهرتش خير برضوا 😆👍
هو مين الغبى ده كل شويه يقول امينه هو يعرفك ولا بيستظرف
انا خايفة من النتيجة قوى يا رب استرها معانا جميعاً
يارب
اللهم أمين
يارب
انشاء الله ربنا يوفقنا وننجح وتتحل كل المشاكل
النتيجه ستظهر أمته
بكره
متي ستظهر النتيجه للنظام
هي النتيجة هتظر إمته
والله هي دفعه نحس 😂😂😂
اه والله احنا عرفين كدة 😅😂😁
نعم حد بينادي عليا
حد بينادي عليا
الله والله 🤣🤣
فعلأ احنا دفعه نحس 😄😄
رقم الجلوس ٧٤٨ وانا امتحانات ورقيا وعايز اعرف النتجه بس بسرعه
نعم و لكن لم احصل على اى نتيجة
امتى تظهر النتيجة الصف الأول ثانوي الفصل الثاني
امتى تظهر نتيجة الثانوى الأزهر الصف الثالث
إيه الغباء
مابعرف هتظهر امتى لكن اصبروا حتى نعرف هتظهر أمته
يا جماعة النظام ده ممتاز
ممتاز ازاى وهو مفهوش اى حاجة حلوة
ايه اللي ممتاز فيه
اوى اوى😂😂
يريت اعرف كنت ريحت بال الجميع
يا جماعه بيقول النتيجه هتظهر يوم 16month والنسبه أكثر من80%😂😂😂😂ويارب ناجحين مع بعضين
يا جماعه متى ستظهر النتيجه 😂😂😂😂😂😂😂😂😁😂😂😂😂😂😂😫😫😫😫😫😓😓😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢
يوم ٨ ربيع التانى قبل صلاه العيد بربع ساعه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
على فكره الافوره دي ملهاش لازمه وكله ناجح ان شاء الله
اي نتيجة دي
يا جماعه ممكن حد يتواصل معايا لو سمحته
انا
تافه يا ختي
أيوه النتيجة هتظهر أمتي 🤔
يا.رب.النتيجة.ما.تبان
هي بجد لسه هتظهر يوم 15او20
الي ضيع منه رقم الجلوس بتاعه و مش عارف يعمل اية يجيبه من المدرسة هى عندها نسخة منه اكيد سس
انا بجد زهقت
مش رقم الجلوس هو كود الطالب؟
ايوه
لا رقم الجلوس اللي امتحنا بيه في الترم الأول
رقم الجلوس ١٠١٣ محافظة الجيزه الصف الأول الثانوي
بجد
يا جماعة حد يعرفني النتيجة هتظهر امتة
هتظهر تقريبا 15 او 20
يا جماعة حد يفهمنى علشان انا مش فاهمة حاجة هية النتيجة هتظهر امتة
طب هتظهر امته حرام دائم كله تصحيح
يوم 15 او 20 انشاء الله
هو مش من الرخامه نبعت ومحدش يرد ولا بتعلقوا التعليقات على الحيطه عشان تفتخروا بيها مش فهمه🤔
الي ضيع منه رقم الجلوس بتاعه و مش عارف يعمل اية يجيبه من المدرسة هى عندها نسخة منه اكيد
يلا يا دفعة يا فقر 😋😀🤣
الله يخليكي😀😀
عندك حق فى ده
🤗شكراً بجد مش عارفة اقولك اية 😘😗😙💖
بليز حد يقلي النتيجه ظهرت ولا لسه
يارب يصلح حالهم
لسه
بليز ممكن تظهر النتيجه انا ريلي مليت
غيري الإنجليزي وهي سوف تظهر
مكفياكى انجليزى ففى عبده ده حرام عليكى
بليز ممكن اعرف النتيجه هتظهر امتي وليه اتأخروا كده مش ريسون يعني ان هي مبنتش لان لسهةبيصححوا شور خلصوا تصحيح
آيات ماهر ١٨٩
نظام فاشل 😡
النظام كويس مش فاشل لكن الغلط في النظام إنهم مش عارفين يطوروه هما أعطونا التاب وسبونا مع نفسنا من غير تدريب عليه والمفروض كانت الامتحانان تيجي سهله علي ما نتدرب لكن بالنسبه للنظام فصدقيني إنه كويس
فعلاً النظام دة كويس بس مطبكش صح يا حضرت الوزير لان
المدرسين مكنوش بيدر بونا بل كانوا بيخططوا فى الكتاب ويقولوا أن الجزيئة ديه مهمة وأيضاً مكنوش عارفين حاجة على التابلت ومكنوش بيستخدموا الصبورة الذكية غير فى الكتابة فقط يعنى هي هي وكمان كانوا بيقولونا أنكم ضعتوا وهتفشلوا وكلام كله أحباط ومدربناش كويس وكمان ممكن أعرف ماذا يوجد فى التابلت ممكن يفيدنا فى التعليم احنا معرفتش حاجة خالص على التابلت ده والمدرسين بيقولونا متعرفش حاجه عليه كل مانسالهم وشكراً وأرجوا الرد من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته👩🏫👨🏫🙍♀️🤦♀️🙍♂️😔😔😔😔😔😔😔😂😂😂😂😂😂😂😂
النظام كويس ما توتريش /توترش نفسك على الفاضى و ركز فى هدفك
اصلا المدرسين اخدوا التابلت وسيبينه بكرتونته علشان مش عارفين يستخدموه وكان في تدريب للمدرسين ولسه مفيش فايدة تقولوا اغبيه واذا كان على الشاشة احنا الطلبه كنا بنقول يكتبوا عليها ازاى
امتى سوف تظهر النتجية تخبرونا حتى استريح
انا بفكر يا بنات ان نعمل أربع صفوف بعد ظهور النتيجة صف صناعة و صف تجارة و صف فنية و صف الطبخ ولى يحب حاجة يدخلها
!good idea
و انا معاكي في ده
أنا أسمي هدي ممكن أتعرف عليكى أنا من المنوفية
هو بعد طفلان الدم ده كلو وتعب أهالينا معانا ناجى نعمل كده انا مستحيل استسلم
حراام عليكي تفائلي خير وادعي ربنا ننجح
انا معاااااااااااكوو😂😂😂😂😂😂😂
عندك حق انا معاكي
ماسبب تاخير النتيجه ورقم جلوسي ٣٥٣
انتي قريبت عائلات الطنطاوي
متى ستظهر النتيجة
رقم الجلوس ٢٦٨
انا اسمى رباب ورقم جلوسى ٥٤٥
انا ويزو محمد🙄 ارجو منكم الرد عليا بالموعد المحدد لظهور النتيجة 😦😞
موعد ظهور النتيجة تقريبا ١٥او ٢٠
انا اسمى ايه محمد رقم الجلوس ٥٩٠ مدرسه فاطمه الزهراء الثانويه بنات فى باب
أنا أسمى أحمد محمد الدسوقى
متى هتظهر النتيجة
هو إنتى من الاقصر
انتى من المنصورة صح؟
متى ستظهر النتيجة
ممكن حد يزد عليه أنا هموت من التوتر 🤐
يا جماعة النظام ده ممتاز
ممكن تكتبيلى عنوان المدرسة بتعتك بس تحلفيلى إلى هو ده العنوان الصح وضرورى تردى علية
علشان أقولك أنا مين ممكن أمون أعرفك ومتخفيش أنا بنت وآلله ياريت تردي عليه بسرعه
يا أمنية🙂
يا جماعة انا خايفه من النتيجة
مش هينفع أكتب رقم جلوسى بس لو فى أى أخبار جديدة ياريت حد يرد عليه😓🙁
هو الثانوى الخاص أ ي اخبار ة🤔😂
السلام عليكم أناخدمات هى نتيجة تظهر مع العام
ردى عليه أنا إلى كتبتلك التعليق بإسمي هو
امنية سمير رقم الجلوس ٦٥
ابتسام شبانه محمد شبانه
رقم الجلوس: ١
هو رقم الجلوس بتجبوه منين 😌😎
الحمد لله أخيرا شفت طالب رقم جلوسه ١🤣🤣🤣🤣🤣🤣
يا راجل آلي امتحنت به في الترم الاول الى كان على الدسك بتاعك
يا رجل الرقم الى كان على الدسك بتاعك في الترم الاول 😌
والله انا كنت اموت واعرف مين رقم جلوسة ١على فكرة انت محظوظة يا ابتسام
يباركلك
اسراء فؤاد عبد الفتاح رقم الجلوس ١٢
انا اسمي أميرة عبدالعظيم جاد محمد + رقم الجلوس ٥٥٣
انتى من المنصورة يا أميرة
انتى من المنصورة صح؟
ممكن النتيجة
انا اسمى دعاء منصور رقم الجلوس ١٦٣
رقم جلوسي 304
هفث : محمود
امينه أنا عرفكي
رقم الجلوس هو اللى المدرسة بتحطه لنا ولا ايه
اللى هو بيبقى على لديسك
ايو
أنا أسمي أمينه السيد علي +رقم الجلوس ١٠٤٥ ممكن النتيجه
متخافيش ربنا معانا أن شاء الله
هو مين الغبى ده كل شويه يقول امينه هو يعرفك ولا بيستظرف
انا اسمي ابراهيم رقم جلوسي 1679
١١٠٧
هاي مايكل 👋