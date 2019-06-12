“بوابة الثانوية العامة المصرية” نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “برقم الجلوس أو الاسم” نتيجة أولي ثانوي بالرابط

يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمراً صحفيًا أول الأسبوع المقبل لإعلان “نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس” والإبلاغ عن نسب نجاح الطلاب، والكثير من التفاصيل التي يتسائل عنها الطلاب وأولياء الأمور باعتبار أولي ثانوي نظام التابلت نظاماً جديداً علي الجميع، وقد أعلن وزير التعليم في وقت ماضي أنه تم أجراء المنظومة الجديدة للتعليم من أجل أن تشهد مصر تطوراً تكنولوجيًا ملحوظاً في المنظومة التعليمية لكي نساير الدول الأخري المتقدمة، فسنوضح للجميع طريقة ألاستعلام عن “نتيجة أولي ثانوي” نظام التابلت في التفاصيل الآتية.

برقم التسلسل أو الاسم اعرف “نتيجة أولي ثانوي” جميع المحافظات 2019

يتم الدخول علي المواقع التي أعلنتها الوزارة الآتية: موقع بنك المعرفة L.M.S أو موقع وزارة التربية والتعليم.

يتم كتابة رقم التسلسل ( الكود ) أو الاسم رباعي الخاص بكل طالب لمعرفه الدرجات.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة أولي ثانوي 2019



انتهي طلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات مصر من أداء امتحانات ألترم الثاني “نهاية العام”، وتعتبر “نتيجة الصف الأول الثانوي” بمثابة الأمل لجميع الطلاب في ترك انطباع جيد ومبشر عن الانتقال إلي الصف الثاني الثانوي باعتبارها منظومه جديده، ولذلك قال وزير التربية والتعليم انه يطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور بأن النتيجة سترضي الجميع ولا داعي للقلق، نتمنى النجاح للجميع.

المزيد من النتائج تعرف عليها: