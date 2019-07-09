“بوابة الثانوية العامة”.. ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 القسم الأدبي والعلمي برقم الجلوس والاسم الأسبوع القادم

نتيجة الثانوية العامة 2019، أعلنت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم التعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2019 لقسم الأدبي والعلمي سيتم الإعلان عنها قريباً وغالباً الأسبوع القادم، موضحة أن كنترولات الثانوية العامة اقتربت من إنهاء عملها في تصحيح أوراق الامتحانات وستقوم بعد ذلك اللجان بمراجعة وتدقيق نتيجة الثانوية العامة 2019 تمهيداً لعرضها على وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس:

وينتظر الطلاب والطالبات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية لحظة صدور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، حيث يمر الطلبة بحالة من القلق الشديد والتوتر بعد أن أمضوا فترة الامتحانات وسط حالة من الارتباك فتعتبر هذه النتيجة من النتائج الأكثر أهمية وعلى أثرها يحدد الطالب مسيرته التعليمية وانتقاله إلى المرحلة الجامعية ويستكمل مشوارهم ببدء مرحلة جديدة.

وقد بشرت وزارة التربية والتعليم أبناؤها الطلاب والطالبات أن نتيجة الثانوية العامة 2019 جيدة فقد تم اعتماد تصحيح العينة العشوائية للجبر والهندسة الفراغية حيث بلغت نسبة النجاح 88.6%، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 للشعبة العلمي والأدبي فور الانتهاء من مرحلة تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلاب في كافة المقررات الدراسية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الثانوية العامة:

ومن المحتمل أن تصدر نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس لطلاب القسم الأدبي والعلمي، في نهاية الأسبوع الماضي حيث تجري الكنترولات عملية التصحيح التي اقتربت من الانتهاء، وعقبها سيتم مراجعة النتائج تمهيداً لعرضها على معالي وزير التربية والتعليم.