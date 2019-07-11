بوابة الثانوية العامة ترقب نتيجة الصف الثالث الثانوي العام برقم الجلوس وأسماء العشرة الأوائل

ترقب نتيجة الثانوية 2019 عبر بوابة الثانوية العامة للخدمات الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم، والإعلان عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل في نتيجة الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2018-2019، وسط تصريحات مبشرة بارتفاع نسبة النجاح للعام الحالي بالمقارنة بنتائج الطلاب في العام الماضي، نتيجة ارتفاع نسب النجاح في تصحيح العينات العشوائية بجميع المواد الدراسية، ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفي مكبر بديوان عام الوزارة، ليعلن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي كافة التفاصيل ومن بينها أوائل نتيجة الثانوية على مستوى جميع المحافظات.

أفادت مصادر بأن حصر وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 سيكون مطلع الأسبوع القادم، وبالتالي سيكون موعد ظهور نتائج الطلاب والطالبات، متزامن مع الكشف عن أوائل الطلاب في القسم العلمي والأدبي على مستوى الجمهورية، وفي أخبار غير رسمية تم تحديد القائمة الأولية للطلاب العشرة الأوائل والتي قد تضم 33 طالب وطالبة، سيتم ترتيبهم بشكل نهائي وفق نتائج المراجعة والرصد النهائية التي تتسابق الكنترولات في الانتهاء منها، وسط تعليمات بمراعاة أقصى درجات الدقة، ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبالتحديد بوابة الثانوية العامة سيفعل رابط الاستعلام برقم الجلوس.

رابط بوابة الثانوية العامة

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر ربط مركز المعلومات للخدمات الإلكترونية، بوابة نتائج الثانوية العامة لتكون هي المكان الذي يتم من خلالها الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة استمارة امتحانات الثانوية، والحصول على أرقام الجلوس، وقريباً دون شك فتحر رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس للطلاب والطالبات.

نتيجة الثانوية العامة 2019

التوقعات تشير لاعتماد نتيجة الثانوية العامة بحلول يومي الأحد أو الإثنين من الأسبوع المقبل، وسيصدر بيان عن مسئولي التربية والتعليم لتحديد موعد اعتماد النتائج .

موقع وزارة التربية والتعليم

تابعوا موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات المقبلة، حيث من المنتظر ظهور رابط نتيجة الثانوية 2019 في مصر، ولن يتم فتح عملية الاستعلام قبل عقد المؤتمر الصحفي، والتعرف على المزيد من المعلومات حول نتائج الطلاب.