رابط نتيجة الثانوية العامة 2019| اعرف النتيجة فور اعتمادها رسمياً| بوابة الثانوية العامة

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 والتي انتهت في 3/7/2019، ونشرت بعض الصحف الرسمية أنبار عن ظهور النتيجة هذا الاسبوع وبالتحديد سيتم إعلان أوائل طلاب الثانوية العامة للمرحلة العلمية والأدبية يوم الأحد ويتم بعدها رفع النتيجة على موقع بوابة الثانوية العامة للحصول على النتيجة برقم الجلوس.
نتيجة الثانوية العامة
يمكنكم الحصول على النتيجة عن طريق موقع بوابة الثانوية العامة بعد اعتماد النتيجة رسميا من وزير التربية والتعليم، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يتم تحديده وانعقاده في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم.
الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس
يمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية فور اعتمادها رسمياً عن طريق موقع بوابة الثانوية العامة الذي يتيح الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ويمكنكم متابعة أخبار النتيجة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الذي يعلن نتيجة الثانوية العامة والذي له الحق في عرض النتيجة على مواقع الانترنت.
موعد اعتماد النتيجة
أعلنت المواقع الإخبارية بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها رسمياً يوم الأحد الموافق 14/7/2019، وذلك بعد انتهت وزارة التربية والتعليم من أعمال تصحيح النتيجة للشعبة العلمية والأدبية ونشر الأنباء عن المؤشرات لنسبة النجاح التي تُعطي مؤشرات جيدة جداً وارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي.
متابعة أخبار نتيجة الثانوية العامة
لمعرفة النتيجة وأخبار وزارة التربية والتعليم يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس في هذا المقال المُحدث باستمرار لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور اعتمادها والإعلان عنها رسميا عبر موقع بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم، ونوافيكم أيضا بآخر أخبار النتيجة.
تحديث آخر أخبار النتيجة
حصل موقع اليوم السابع على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم اليوم وتكون النتيجة جاهزة غداً الموافق 14/7/2019.
التعليقات
يا رب
الهم لا تخيب رجائنا
رقم الجلوس 307164
ثانويه عامه أسوان
زينب ابراهيم سعيد
علمي علوم
٥٠٨٨١٠
كفر الشيخ
رقم جلوسي هو ٩٥٤٠٥٨
نجم الدين محمد نجم الدين سالم
رقمى هو 841138
بكره ان شاء الله وربنا معكي ♥️
1032304
محمد حمدي عبد الحميد محمود على
ادبي 440852
رقم الجلوس ٥١٦١٤٣
ربنا معانا
557802
فاطمه ياسر أحمد حسن
الشعبه الأدبية
1026864
906963
مهتم
بالتوفيق للجميع
01067020133بلله عليكم اول منتجيه تزهر حد يرن عليه
خلود محمد الهادى مهدى
رقم جلوس 403720
الشعبة/ علمى علوم
يارب رقم الجلوس 332991
عقسي
رقم الجلوس 624388 اول ن تظهر حد يجبها ويبعتهالي بالله عليكو
557880