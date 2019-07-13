رابط نتيجة الثانوية العامة 2019| اعرف النتيجة فور اعتمادها رسمياً| بوابة الثانوية العامة

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 والتي انتهت في 3/7/2019، ونشرت بعض الصحف الرسمية أنبار عن ظهور النتيجة هذا الاسبوع وبالتحديد سيتم إعلان أوائل طلاب الثانوية العامة للمرحلة العلمية والأدبية يوم الأحد ويتم بعدها رفع النتيجة على موقع بوابة الثانوية العامة للحصول على النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة

يمكنكم الحصول على النتيجة عن طريق موقع بوابة الثانوية العامة بعد اعتماد النتيجة رسميا من وزير التربية والتعليم، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يتم تحديده وانعقاده في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية فور اعتمادها رسمياً عن طريق موقع بوابة الثانوية العامة الذي يتيح الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ويمكنكم متابعة أخبار النتيجة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الذي يعلن نتيجة الثانوية العامة والذي له الحق في عرض النتيجة على مواقع الانترنت.

موعد اعتماد النتيجة

أعلنت المواقع الإخبارية بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها رسمياً يوم الأحد الموافق 14/7/2019، وذلك بعد انتهت وزارة التربية والتعليم من أعمال تصحيح النتيجة للشعبة العلمية والأدبية ونشر الأنباء عن المؤشرات لنسبة النجاح التي تُعطي مؤشرات جيدة جداً وارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي.

متابعة أخبار نتيجة الثانوية العامة

لمعرفة النتيجة وأخبار وزارة التربية والتعليم يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس في هذا المقال المُحدث باستمرار لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور اعتمادها والإعلان عنها رسميا عبر موقع بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم، ونوافيكم أيضا بآخر أخبار النتيجة.

تحديث آخر أخبار النتيجة

حصل موقع اليوم السابع على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم اليوم وتكون النتيجة جاهزة غداً الموافق 14/7/2019.