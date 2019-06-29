بوابة الثانوي الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس للشعب الثلاث صناعي وزراعي وتجاري

رابط بوابة الثانوي الفني موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، نترقب وإياكم طلاب وطالبات شهادات الدبلوم الفني الصناعي والدبلوم الفني التجاري، والدبلوم الفني الزراعي، إعلان بوابة التعليم الفني عو فتح رابط نتائج الشهادات الفنية نظام الثلاث أو الخمس سنوات، من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث طال فترة الانتظار التي نتج عنها تعبيرات الغضب من أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، عبر الصفحات الرسمية للجهات المعنية بالنتائج.

بوابة التعليم الفني كانت قد أشارت لانتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لنتائج الطلاب، في نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وتم تحديد الأسبوع الحالي كي يكون هو موعد اعتماد نتائج الدور الأول في شهادة الدبلوم الفني الزراعي والصناعي والتجاري، غير أن بوابة الثانوي الفني لم تكشف حتى الآن عن رابط النتيجة برقم الجلوس، ضمن الخدمات الإلكترونية.

رابط بوابة الثانوي الفني

الدخول على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني من خلال خدمات مركز المعلومات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ومن المنتظر أن يعلن عن رابط بوابة الثانوي الفني لاستخراج نتائج شهادة الدبلومات الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وهي الخدمة التي ستوفرها وزارة التربية والتعليم للطلاب للحصول على نتائجهم بشكل سريع.

نتائج الدبلومات الفنية 2019

رجحت بعض المصادر إعلان النتائج اليوم الأحد، غير أن تصريحات مسؤولي التربية لم تحدد نقطة زمنية لاعتماد النتائج والتي من المرجح أن يوم الاثنين المقبل عقب نهاية المؤتمر الصحفي.