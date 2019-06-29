بوابة الثانوي الفني gdepexams رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

بوابة الثانوي الفني للاستعلام عن نتائج الامتحانات التي أصبحت تشغل بال جميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات جميع الشعب ليطمئن كل طالب على ثمرة مجهوده طوال العام الدراسي 2019 الذي أخذ منه الكثير من التعب والجهد لتحقيق النجاح والتفوق ولمعرفة الوجهة التي سوف يسير إليها، وهل ستكون وجهته جامعية ويلتحق بالكليات أو المعاهد أو سيكتفي بالدبلوم و يبدء حياته العملية في البحث عن وظيفة أو عمل حر كما ينتظر إعلان النتيجة أيضا أولياء الأمور ليطمئنو على مستقبل أبنائهم التعليمي.

بوابة الثانوي الفني.

بوابة الثانوي الفني هي الموقع الرسمي المعتمد من وزارة التعليم والتعليم الفني التي تتيح للطالب الاستعلام عن نتيجة أخر العام الدراسي لجميع الشعب والأقسام “الصناعي, الزراعي, التجاري, الفندقي وأيضا التمريض” وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل عن إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية خلال أيام عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لكي يستطيع الطالب معرفة نتيجته بكل سهولة برقم الجلوس، وذلك في منتصف هذا الأسبوع حيث أوشكت جميع الكنترولات بكل المحافظات من انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وأوضحت الوزارة أنه سيتم مراجعتها أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود أية أخطاء، أو مشكلات فى رصد الدرجات، أو تبديل أوراق طلاب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات.

اولا يقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة الثانوي الفني——– من هنا

ثانيا تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

ثالثا تقوم بإختيار القسم الخاص بك.

رابعا تقوم بالضغط على مربع إظهار النتيجة.

الجدير بالذكر أن الدكتور “محمد مجاهد” نائب وزير التعليم للتعليم الفني، أكد على إعلان النتيجة يوم الإثنين المقبل مشيرا إلى أن الطالبات كانوا أكثر التزاما من البنين أثناء سير العملية الامتحانية، كما أشار إلى أن تحصيلهم العلمي يوازى النماذج الأوروبية وأضاف مجاهد أن فترة أداء الامتحانات لم تشهد أي شكاوى من الطلاب بخصوص الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط كما أشاد بنجاح الإدارات التعليمية واللجان ومراقبون الأدوار في تحسين الجو الملائم للطلاب من أجل التركيز في حل الأسئلة.