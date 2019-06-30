بوابة الثانوي الفني gdepexams.emis.gov.eg | رابط معرفه نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس جميع المحافظات اليوم

خلال ساعات قليلة سوف ترفع نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيا علي بوابة الثانوي الفني gdepexams.emis.gov.eg حيث يمكن لجميع الطلاب الدخول علي موقع البوابة المصرية للتعليم الفني الصناعي والفني التجاري والفني الزراعي والفني الفندقي من اجل استخراج درجات نتيجة الدبلومات الفنية في جميع الشعب التعليمية عن طريق استخدام رقم الجلوس الخاص بجميع الطلاب علي مستوي الجمهورية في كافة المحافظات المصرية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع بوابة التعليم الفني حتي يستطيع الجميع الاستعلام عن نتائج الدبلومات بكل سهولة ويسر.

بوابة الثانوي الفني gdepexams.emis.gov.eg

عبر موقعنا الإخباري المتميز سوف نقوم بمتابعة موعد ظهور شهاده الدبلومات الفنية 2019 حتي يتعرف الجميع علي الموعد النهائي للظهور النتيجة في جميع المدارس بكافة المحافظات، حيث أكدت مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم الفني بان النتيجة سوف تظهر مطلع هذا اليوم وسوف يعلن وزير التربية والتعليم المصري الحالي عن نسبة النجاح وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية بعدها سيتم مراجعة كشوفات الطلاب الناجحين والراسبين حتي يتأكدوا من سلامة النتيجة من أي أحظاء قبل رفعها إلكترونيا علي البوابة المصرية للتعليم الفني.

معرفه نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

أوشكت أعمال تجميع الدرجات وتصحيح جميع أوراق الإجابات الخاصة بالمواد النظرية علي الانتهاء والآن هي في مراجعة فحص أسماء الطلاب الحاصلين علي اعلي الدرجات من اجل تحديد الأوائل علي مستوي جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية من اجل أن يكشف عنها الوزير بالمؤتمر الرسمي الذي سيقام صباح اليوم، حيث سيتم بعدها مباشرة رفع النتيجة مباشرة علي البوابة الفنية للتعليم الفني من اجل أن يستطيع الجميع الحصول علي درجات نتيجة الدبلومات 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.