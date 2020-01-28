بوابة الجيزة التعليمية giza edu نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الفصل الأول

موقع بوابة الجيزة التعليمية giza edu أعلنت إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول من العام 2019-2020، وكانت نسبة نجاح نتيجة إعدادية الجيزة 72.87% على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، ومن خلال الروابط الرسمية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة وكذلك الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية بالمحافظة، سيتمكن الطلاب من معرفة التفاصيل واستعلام النتيجة من خدمة نتائج الامتحانات.

اعتمد اللواء أحمد راشد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 72.8%، وأتت إدارة الهرم التعليمية في مقدمة ترتيب الإدارات التعليمية من حيث أعلى نسبة نجاح عامة، وسنعمل خلال الساعات المقبلة على متابعة خدمة نتائج الامتحانات على موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال رابط بوابة الجيزة التعليمية giza edu لاستخراج الدرجات برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

حالة من القلق والتوتر تصاحب هذه الساعات عقب الإعلان عن اعتماد النتائج، حيث تبدأ المعاناة في الدخول على موقع الاستعلام واستخراج الدرجات، وبشكل عام ستتاح الروابط من خلال البوابة الإلكتروني لمحافظة الجيزة، وموقع مديرية التربية والتعليم وخدمتها نتائج الامتحانات وجميع الروابط سنحدثها وندرجها لكم، وسنعمل على توفير النتيجة لمن يستفسر من خلال خدمة فريق عمل موقع كلمة.

رابط بوابة الجيزة التعليمية giza edu

أولياء ألأمور والطلاب يمكنهم متابعة رابط موقع مديرية التربية والتعليم أو رابط بوابة الجيزة التعليمية giza edu، حتى يتم الكشف عن الرابط الرسمي خلال الساعات المقبلة للاستعلام برقم الجلوس