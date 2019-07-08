بوابة الحكومة الالكترونية تنسيق الدبلومات الفنية 2018 | وتوقعات تنسيق الثانوية الصناعية 2019

نعرض لكم من خلال مقالنا رابط بوابة الحكومة الالكترونية تنسيق الدبلومات الفنية 2018، والذي يمكنكم من خلاله التعرف على الكليات والمعاهد المتاحة في جميع الجامعات المصرية لطلبة الدبلومات الفنية، إذ تقبل كل كلية من مجموع معين، ويعتبر تنسيق الدبلومات الفنية 2018 استرشاديًا، إلا أنه غير دقيق، فقد ينخفض تنسيق الدبلومات الفنية 2019 أو يرتفع على حسب نسب النجاح ومجاميع الطلاب هذا العام، وفي حال تخرج الطالب العام الماضي، يتم التعامل معه على تنسيق الدبلومات الفنية في العام الذي حصل على الدبلوم فيه، والآن تابعوا معنا الكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية، وكذلك يمكنكم التعرف على الكيات المتاحة في الجامعات الخاصة وشروط الالتحاق بها.

رابط بوابة الحكومة الالكترونية تنسيق الدبلومات الفنية 2018

يمكنكم الدخول إلى رابط بوابة الحكومة الإلكترونية تنسيق الدبلومات الفنية للإطلاع على الحد الأدنى الذي قبلت به جميع الكليات العام الماضي بالنسبة لجميع الأقسام:

الدبلوم الصناعي ثلاث سنوات.

الدبلوم الصناعي خمس سنوات.

الدبلوم التجاري ثلاث سنوات.

الدبلوم التجاري خمس سنوات.

الدبلوم الزراعي ثلاث سنوات.

الدبلوم الزراعي خمس سنوات.

دبلوم سياحة وفنادق ثلاث سنوات.

تنسيق الدبلومات الصناعية 2018 نظام خمس سنوات

قبلت الكليات والمعاهد الفنية وفقًا لنتيجة تنسيق الدبلومات الصناعية

الكلية الجامعة الحد الأدنى للقبول حسب تنسيق 2018 هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 97.94% الهندسة جامعة قنا 96.90% جامعة كفر الشيخ 95.56% جامعة أسوان 96.17% جامعة الفيوم 95.44% جامعة سوهاج 95.44% جامعة بني سويف 94.95% جامعة الاسكندرية 94.78% جامعة القاهرة 94.75% جامعة طنطا 94.72% جامعة الإسماعيلية 94.61%

الكلية الجامعة الحد الأدنى للقبول حسب تنسيق 2018 الهندسة جامعة حلوان 94.55% جامعة السويس 94.25% هندسة شبرا جامعة بنها 94.22% هندسة بنها جامعة بنها 93.89% هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83% هندسة دمياط جامعة دمياط 93.72% هندسة حلوان جامعة حلوان 93.61% هندسة المنصورة جامعة المنصورة 93.61% هندسة بورسعيد جامعة بورسعيد 93.56%

الهندسة جامعة أسيوط 93.50% جامعة عين شمس 93.42% جامعة الزقازيق 93.40% جامعة المنيا 93.39% هندسة الطاقة جامعة أسوان 93.33% هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 93.33%

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلوم الصناعي ثلاث سنوات

تنسيق الدبلومات الصناعية 2018 نظام ثلاث سنوات

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات الإلتحاق بعدد من المعاهد العليا، ومن غير المسموح لهم الالتحاق بكلية الهندسة، وفيما يلي قائمة بالمعاهد المتاحة للدبلوم الصناعي ثلاث سنوات، والحد الأدنى الذي قبلت به تلك المعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2018.

و يمكنك للتعرف على التوزيع الجغرفي في تنسيق الدبلومات الفنية 2019؛ إذ يعتبر التوزيع الجغرافي أحد العوامل التي تؤثر على اختيار التنسيق لرغباتك، لذا من المهم أن يتم مراعاة التوزيع الجغرافي أثناء تسجيل الرغبات.