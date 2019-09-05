بوابة الحكومة المصرية.. الآن تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020







بوابة الحكومة المصرية بدأت في استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية العام الدراسي المنقضي 2018/2019، لتسجيل رغباتهم إلكترونيا في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 عبر موقع التنسيق الإلكتروني “tansik.gov.eg”، حيث يتاح الآن لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي، بنين وبنات، في الدور الثاني تسجيل رغباتهم لأول مرة بعد ظهور نتيجتهم، كما يتاح لطلاب الدور الأول دخول الموقع مرة أخرى لتعديل الرغبات، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح، أو حتى طباعة القائمة التي تم تسجيلها.







وينشر موقع “كلمة.أورج” في هذا التقرير رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 عبر بوابة الحكومة المصرية، والمواعيد المحددة لإتمام عملية التسجيل بحسب ما أعلنته جامعة الأزهر في بيان لها، بالإضافة إلى عدد الطلاب الذين لهم حق التسجيل في تنسيق العام الجامعي الجديد.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 بوابة الحكومة المصرية







أصدرت جامعة الأزهر عبر المركز الإعلامي التابع لها بيانا صحفيا في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر أعلنت فيه كافة التفاصيل المتعلقة بفتح باب تسجيل الغربات في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية الأزهرية 2019.

وجاء في البيان إعلان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بكليات الجامعة في العام الدراسي 2019/2020 صباح الخميس 5 سبتمبر، على أن تستمر حتى الإثنين الموافق 9 من نفس الشهر.







وقال رئيس جامعة الأزهر في البيان الصادر عن الجامعة إنه سيكون متاحا للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ونجحوا في امتحانات الدور الثاني، تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 بصورة إلكترونية من خلال بوابة الحكومة المصرية القائمة على تقديم خدمات تنسيق قبول الطلاب في الجامعات الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر، وكذلك الطلاب والطالبات الذين نجحوا في الدور الأول وتخلفوا عن تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى للتنسيق.

كما أكد الدكتور محمد فرج، والذي يتولى منصب مستشار رئيس الجامعة لأعمال التنسيق الإلكتروني، على أن عمفلية فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية الأزهرية، وكذلك الذين لم يسجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من الناجحين في الدور الأول ستستمر خلال الفترة من صباح الخميس 5 سبتمبر وحتى مساء الإثنين 9 من نفس الشهر عبر بوابة الحكومة المصرية.







ويبغ عدد الطلاب الذين لهم حق التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية (المرحلة الثانية) 63 ألف و92 طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي بحسب بيان المركز الإعلامي للجامعة.

بوابة الحكومة المصرية







وتقدم بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق على الإنترنت خدماتها لطلاب الأزهر بالتوازي مع طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية فيما يخص تنظيم إجراءات ترشيح الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية المصرية سواء تلك التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الأزهر الشريف.

ويتاح الآن عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط من هنا، تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية لأول مرة للطلاب الناجحين في الدور الثاني والذين اعتمدت نتيجتهم منذ أيام قليلة، كما يتاح لأولئك الطلاب الذين نجحوا في الدور الأول المتخلفين عن المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم أيضا، أو تعديل الرغبات للذين سجلوا في المرحلة الأولى.

يشار إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يقدم خدماته لطلاب الثانوية منذ ظهور نتيجة الامتحانات وحتى نتيجة الترشيح للكلية، حيث يقوم الطالب من خلاله بتسجيل الرغبات أولا، ويمكنه خلال فترة محددة الدخول إلى الموقع أكثر من مرة وتعديل الرغبات، وطباعة القائمة التي قام بإعدادها، ومن خلال نفس الموقع يمكنه الاطلاع على نتيجة التنسيق وطباعة بطاقة الترشيح والتي يتم قبولها لتسجيل أوراقه في الكلية.