بوابة الحكومة المصرية| تنسيق الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لدبلوم تجارة وصنايع وزراعة

تنسيق الدبلومات الفنية 2019, هو الأمر الذي اتجه إليه العديد من طلاب الشهادة الفنية وبخاصة بعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية في الساعات الماضية , فهناك العديد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والجامعات واستكمال المشوار التعليمي, ولذلك يسعون لمعرفة توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ,وما هو الحد الأذني للقبول بالكليات في تنسيق الدبلومات الفنية ,وما هي الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية لمختلف الشعب والتخصصات .تنسيق الدبلومات الفنية 2019 يستحوذ على 10% من سعة الكليات المتاحة للطلاب الناجحين من الدبلومات مع شرط الوصول للحد الأدنى لهذه الكليات ,حيث يعتبر الحد الأدنى للالتحاق بالكليات والمعاهد للحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بأقسامها المختلفة “الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي” اهم معايير تنسيق الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية .

الكليات والمعاهد المصرية المتاحة لنظامي 3 و5 سنوات

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2019 , هناك العديد من الكليات المتاحة لطلبة الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام في مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية ,والتي يرغب بها العديد من الطلاب وهى كليات ليست تقليدية ولكن من بينها كليات قمة ذات مستقبل باهر ومنها:

الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية



كلية الهندسة

كلية التجارة

كلية التربية

كلية الأثآر



كلية الزراعة

كلية السياحة والفنادق

كلية التربية النوعية

كلية دار العلوم

كلية الحقوق

كلية الاقتصاد المنزلي



كلية التكنولوجيا والتنمية

كلية التعليم الصناعي



المعهد الفني الصحي

شروط وقواعد القبول بتنسيق الدبلومات الفنية 2019 أوبمعني اخر شروط وقواعد القبول بالكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على شهادة الدبلومات هذا العام:

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019, حيث يتحه الكثير من الخبراء في مراحل التنسيق على ترجيح الحدود الدنيا لكليات العام السابق على أن تكون مؤشرات أولية لتنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام,وكذلك توقعات لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظامي 3 و5 سنوات تجارى وصناعي وزراعي وفندقي والتي يمكن الاطلاع عليها من صفحة بوابة الحكومة المصرية واختر تنسيق الدبلومات الفنية ثم اختر النوعية أيا كانت

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية صناعي خمس سنوات من خلال بوابة الحكومة المصرية

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية تجاري خمس سنوات من خلال بوابة الحكومة المصرية

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية زراعي خمس سنوات من خلال بوابة الحكومة المصرية

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية صناعي ثلاث سنوات من خلال بوابة الحكومة المصرية

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية تجاري ثلاث سنوات من خلال بوابة الحكومة المصرية

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 …متى يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2019



ومن المقرر انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية على مرتين مثلما يتم كل عام:

أولهما للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول حيث يقوموا بتسجيل رغباتهم في التنسيق في الغالب في النصف الأول من شهر أغسطس .

ثانيهما للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في بعض مواد الدور الأول بعد ظهور نتيجة الملاحق والدور الثاني للدبلومات على أن يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق مرة واحدة قبل بداية شهر سبتمبر