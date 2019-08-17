بوابة الحكومة المصرية| تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وخطوات تسجيل الرغبات

بوابة الحكومة المصرية تعلن عن بداية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية للبدء في تسجيل الرغبات والالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية، والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي ونعرض لكم في هذا المقال الحد الأدنى للتقديم في مكتب التنسيق وخطوات تسجيل الرغبات ومؤشرات القبول في الكليات والمعاهد.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية

ننشر لكم الحد الأدنى في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والذي تم تحديده من وزارة التعليم العالي لكل الفئات ” صناعي، تجاري، زراعي، فندقي ”

الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (صناعي – تجاري – زراعي – سياحي – فنادق) بحد أدنى 60% أو أكثر دبلومات الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بحد أدنى 70% أو أكثر دبلومات الثانوية الفنية المتقدمة (نظام 5 سنوات) بحد أدنى 60% أو أكثر دبلوم السالزيان- دبلوم المعهد التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز – دبلوم شعبة تمريض التابعة للجامعات بحد أدنى 75% فأكثر

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2019

لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 يمكنكم الأن الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني ( بوابة الحكومة المصرية) واتباع الخطوات:

اختر الشعبة الثانوية الفنية واكتب رقم الدخول والرمز السري والرمز التأكيدي لتنتقل إلى الخطوة التالية وهي خطوة تسجيل الرغبات، ويكون أمامك 75 رغبة للاختيار بالترتيب الكليات والمعاهد القريبة من المجموع الكلي الحاصل عليه، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وعدم استنفاذ الرغبات في الكليات البعيدة عن المجموع الكلي للطالب ويمكنكم إلقاء نظرة على مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية بالنظر على تنسيق العام الماضي الذي يقل عن تنسيق العام الحالي بنسبة 1.5% إلى 2.5% بسبب ارتفاع التنسيق بعد ارتفاع تنسيق الثانوية العامة ونسبة النجاح الكبيرة والمنافسة الكبيرة بين الطلاب على المقاعد في الكليات والمعاهد:

موعد غلق التنسيق الالكتروني

يتم غلق باب التنسيق الإلكتروني يوم 31 أغطس 2019 ويمكنكم التعديل على الرغبات قبل هذا الموعد ويتم الأخذ بآخر عملية حفظ للبيانات على الموقع ويُنصح بطباعة الرغبات بعد آخر عملية حفظ.