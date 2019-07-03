نتائج الصف التاسع سوريا 2019 أساسي وإعدادية شرعية وبكالوريا برقم الأكتتاب والاسم وزارة التربية السورية

أوشكت نتائج الصف التاسع سوريا على الظهور لذا سنقوم بعمل متابعة مستمرة خلال الفترة القادمة لحين صدورها ورفعها على موقع بوابة النتائج الأمتحانية وبذلك ستكون متاحة لجميع طلابنا حسب رقم الأكتتاب.

لقد أعلنت وزارة التربية السورية بانتهاء جميع أعمال الكنترول الخاصة بمراجعة ورصد درجات التاسع الأساسي ولإعدادية الشرعية بسوريا التى من المنتظر اعتمادها قريبا بمؤتمر صحفي سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، ولحين أن يتم صدور نتائج التاسع 2019 سوريا سنتواصل معكم عبر موقعكم كلمة لمعرفة المزيد عن أخبار نتائج التاسع سوريا 2019 حسب الاسم ورقم الأكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية ويعتبر هو الموقع الوحيد الرسمي الذى يستطيع الطلاب الحصول على نتائج شهادة التعليم الأساسي بكل سهولة.

نتائج التاسع سوريا 2019 برقم الأكتتاب

مع اقتراب صدور نتائج التاسع الأساسي والإعدادية والبكالوريا 2019 بسوريا يزداد التوتر والقلق لدى أبنائنا وأولياء الأمور، لذا قام المسئولين بوزارة التربية والتعليم بسوريا بتكثيف أعمال المراجعة والعمل ليلا نهارا للانتهاء من كافة إجراءات الكنترولات بكل محافظات سوريا.

بوابة النتائج الأمتحانية نتائج التاسع

والجدير بالذكر أن طلاب التاسع بسوريا قد بدأوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 10/6/2019 واستمرت لمده 7 أيام منفصلة وانهت امتحاناتها 26/6/2019 ومنذ ذلك الوقت وتتم أعمال التصحيح بكافة الكنترولات بكل محافظات سوريا التى تضم دمشق والسويداء والقنيطرة والريف وحلب وحمص وغيرها.

سنعرض لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع 2019 سوريا ( أساسي – إعدادية شرعية – البكالوريا) برقم الأكتتاب الخاص بالطلاب والدخول على موقع بوابة نتائج الأمتحانية وتسجيل الاسم ورقم الأكتتاب وسيتم عرض النتيجة في الحال حين أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية السورية.