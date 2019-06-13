بوابة جدارة وزارة الخدمة المدنية.. أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

يترقب اليوم الخميس 12 يونيو 2019، 10 شوال 1440 هجرية ، قيام وزارة التعليم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1441 هجرية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم بأنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية والبالغ عددها 10456 وظيفة موزعة ما بين 5503 وظيفة للنساء و 4953 وظيفة للرجال، وتم فتح الباب للتقديم على تلك الوظائف التعليمية في شهر رمضان المبارك الماضي.

معرفة أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية عبر بوابة جدارة وزارة الخدمة المدنية :-

قال مبارك العصيمي، أن وزارة التعليم بدأت في أوائل الأسبوع الجاري، بحصر أسماء المتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم إجراء عمليات المفاضلة والمقارنة بين المتقدمين، ثم إعداد قوائم تتضمن الأسماء المرشحة لشغل تلك الوظائف التعليمية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة جدارة وزارة الخدمة المدنية.

ويمكن لمن تقدم لشغل تلك الوظائف التعليمية معرفة أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية وذلك بالضغط هنا

كما دعت وزارة التعليم، المرشحين والمرشحات اللذين تم اختيارهم للعمل ضمن الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها، ضرورة أحضار المستندات اللازمة التي تثبت صحة البيانات المتقدمين بها على تلك الوظائف التعليمية، ومن بين الأوراق المطلوبة من المرشحين والمرشحات لشغل تلك الوظائف التعليمية، أصل الهوية الوطنية + وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام + كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية + الحاصلين على دبلوم تربوي سواء عام أو خاص.