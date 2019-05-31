بوابة محافظة الاسماعيلية التعليمية .. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاسماعيليه اون لاين 2019 برقم الجلوس

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الإعدادي في نهاية العام بجميع المدارس بمحافظة الإسماعيلية، حيث يمكن معرفة نتيجة امتحانات تالتة أعدادي بكل سهولة عن طريق زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي محافظة الإسماعيلية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الإسماعيلية حتي يستطيع جميع الطلاب استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني برقم الجلوس بشكل إلكتروني.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2019

محافظ الإسماعيلية سوف يعتمد نتائج الطلاب في المرحلة الإعدادية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن ينتهوا جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، علما بان السيد المحافظ سوف يكشف عن نسب النجاح للطلاب وأسماء العشر الأوائل بالمؤتمر الصحفي الذي سوف يتم انعقاده بمبني الديوان بالمحافظة.

سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2019 برقم الجلوس حيث يلزم عليكم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية من ثم أدخل الاسم ورقم الجلوس بالحقول الفارغة من ثم النقر علي أيقونة اظهر النتيجة كما هو ظاهر بالصورة السابقة، حيث نريد أن ننوع بان النتيجة سوف يتم رفعها علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية نتائج الامتحانات، قد يجدوا بعض الطلاب بطئ شديد في تحميل موقع النتائج، ذلك بسبب الأقبال الكبير من الطلبة والطلبات لمعرفة درجات نتيجة تالتة أعدادي، لذا يجب الانتظار قليلا حتي تقل الأحمال علي بوابة محافظة الإسماعيلية التعليمية.