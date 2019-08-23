بوابة مركز المعلومات.. موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019، من المنتظر أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل، حيث أعلن مصدر مسئول بكنترولات التعليم الفني، أن أعمال التصحيح لمختلف المواد الدراسية قد انتهت بشكل رسمي الأسبوع الماضي ، وأنه يتم حالياً القيام بأعمال المراجعة لكراسات الإجابة بعد تصحيحها ثم رصد الدرجات ثم القيام بالمراجعة مرة أخرى لضمان الدقة في العمل ، وحتى يحصل كل طالب من طلاب الدبلومات الفنية على حقه كاملاً في نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019.

موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019:-

وفقاً لما أكد عليه القائمين على أعمال كنترولات الدبلومات الفنية، فإن الموعد الذي سيتم فيه إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات هو الأسبوع المقبل، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية عبر هذا الرابط، وذلك بعد أن يقوم السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية وباستخدام رقم الجلوس الحصول على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 عبر الرابط السابق، كذلك فإننا على أتم الاستعداد لمساعدتكم في الحصول على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية ، فقط أترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالبحث عن النتيجة ثم عرضها فور ظهورها، حتى تكون أول من يعلم نتيجته.

وبهذه المناسبة نقدم لجميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية التهنئة بالنجاح والحصول على أعلى الدرجات في مخنلف المواد الدراسية.