موقع وزارة التربية والتعليم| رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي” روابط تتبع نتائج تنسيق الدبلومات 2019

نتابع معكم أهم الأخبار والتفاصيل الرسمية حول نتائج شهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي في هذه المقالة المميزة، وسنوافيكم بخطوات معرفة الدرجات عبر رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول الترم الثاني فور الإعلان عنها، وستظهر قريبا نتيجة دبلوم صناعة وزراعة وتجارة وذلك عبر الروابط الرسمية للاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب، فقد انتهي الطلاب من آداء امتحاناتهم في الأول من يونيو مع الصف الأول الثانوي، ويترقب الطلاب وأولياء الامور الآن إعلان نتائج الطلاب عبر بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2019 لجميع الإدارات التعليمية، وقد صرح مصدر مسئول باستمرار عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية، على أن تنتهي هذا الأسبوع، بعدها تبدأ عملية مراجعة أوراق الإجابة وتجميع ورصد الدرجات واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها.

يجب الاحتفاظ بالمقالة لمتابعة أهم لاأخبار والتصريحات التي لا يجب أن تفوتك حول نتيجة الدبلومات الفنية

رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الحصول علي رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في هذه المقالة للاستعلام عن نتائج دبلوم صناعي، زراعي، تجاري وباقي الشعب والتخصصات في جميع المحافظات، وسنوافيكم بطريقة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة مركز المعلومات وأيضا بوابة التعليم الفني.

الدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات اختيار الشعبة “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تمريض” ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له النقر علي إظهار النتيجة

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية جميع الشعب

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي:

تنسيق الثانوي الصناعي 2019 3 سنوات تنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 5 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 3 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 5 سنوات الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية الكليات والمعاهد الخاصة المتاحة لجميع الدبلومات الفنية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الدخول علي رابط موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي للطلاب إختيار نوع المؤهل “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” والنظام 3-5 سنوات إدخال رقم الجلوس إدخال الرقم السري الموجود في استمارة النجاح يجب الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات في اي وقت قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

natega fany emis gov eg

يمكنكم استظهار درجات شهادة الدبلومات الفنية 2018/2019 الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات عبر الروابط الرسمية للاستعلام natega fany emis gov eg بالاسم ورقم الجلوس والتي تم بالفعل إدراجها في المقالة، وسنتابع معكم موعد ظهور النتيجة، تابع المقالة حتي لا يفوتك اي جديد حول موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتائج الدبلومات الفنيه

لا يوجد اي اخبار جديدة حول النتائج حتي هذه اللحظة، ولم يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الدبلومات الفنية، تابعونا علي كلمة دوت اورج لمعرفة أهم الأخبار والتفاصيل لحظة بلحظة فور الإعلان عنها

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم زراعة 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم فنادق 2019 دبلوم فندقي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظه

تظلمات نتائج شهادات الدبلومات الفنية

لم يتم حتي الآن إتاحة اي طريقة لتقديم التظلمات علي نتائج الدبلومات، حيث يجب عليك الذهاب إلي الادارة التعليمية التابع لها ودفع رسوم التظلم، وهي تقريبا 100 جنيه لكل مادة عبر رقم الحساب الذي يتم تسليمك اياه في الإدارة، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الطلب المقدم إلى الإدارة.

متابعة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019