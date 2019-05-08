بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة مراحل النقل للتعليم الابتدائي والإعدادي 2019

تعلن بوابة نتائج التعليم الأساسي الموقع الرسمي لنتائج طلاب القاهرة، نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي 2019 الابتدائي والإعدادي بالرقم القومي، حيث يترقب الآباء والأمهات ظهور نتيجة الصف الثاني والثالث الابتدائي، ونتيجتي الصف الرابع والخامس الابتدائي، لحين انتهاء التصحيح من نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة، مع ظهور نتائج أخر العام الدراسي في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وصوف النقل في المرحلة الثانوية العامة.

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي عدل من طريقة استخراج نتيجة صفوف النقل في صفوف شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وكذلك صفوف النقل الأول الثانوي والثالث الثانوي، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة صفوف المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلة الإعدادية بالرقم القومي بعد أن كان قبل ذلك برقم الجلوس، ولمعرفة الرقم القومي للطالب أو الطالبة انظر إلى شهادة الميلاد المميكنة.

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ينتظر الطلاب انتهاء أعمال الكنترول من حيث التصحيح والرصد والمراجعة، في جميع الإدارات التعليمية التابعة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وستعلن خلال الساعات المقبلة نتائج الطلاب في الصف الثاني الابتدائي والثالث الابتدائي والصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي، ثم نتيجة الصف السادس الابتدائي بالتوازي مع ظهور نتائج صفوف النقل في المرحلة الإعدادية.

رابط موقع نتائج التعليم الأساسي سيشهد خلال الساعات المقبلة حالة من الضغط الكبير لاستخراج نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، ولذا قدم الموقع رقم الهاتف للاستعلام عبر الاتصال على الرقم الموضح.