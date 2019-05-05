بوابة نتائج التعليم الأساسي…نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة

انتهت امتحانات الصف الثالث الابتدائي منذ أيام في جميع المحافظات ويترقب الطلبة وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ صبر، وتعتبر محافظة القاهرة هي أول المحافظات التي بدأت فيها امتحانات الصف الثالث الابتدائي وقد تضمنت الامتحانات مواد ” التربية الدينية واللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية “، ولقد أعلنت مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة عن انتهاء أعمال التصحيح وسوف تظهر نتائج الصف الثالث الابتدائي عبر موقع التعليم الأساسي بمجرد الانتهاء من أعمال رصد درجات الطلبة.

رابط نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثاني :

وبمجرد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وانتهاء أعمال الكنترول سوف تقوم مديرية التربية والتعليم من أعلان نتائج الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية لمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، وبمجرد أعلان النتيجة يمكن لكل الطلبة والطالبات الحصول على نتائج الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2019 .

ويمكنك الدخول رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة بمجرد ظهور نتائج الصف الثالث الابتدائي للترم الثاني 2019 لمحافظة القاهرة والاستعلام عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس ، وقد قامت بوابة القاهرة التعليمية بتوفير خط ساخن للاستعلام عن النتيجة من خلال التليفون الأرضي

وكالعادة سوف يقوم موقع كلمة بتحديث أي جديد في النتائج ويمكن أن تقوم بترك اسمك ورقم الجلوس اسفل المقال في التعليقات وسوف نحضر لك عزيزي الطالب النتيجة فور ظهورها .