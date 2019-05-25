بوابة نتائج التعليم الأساسي.. أحصل الآن على نتيجة صفوف النقل من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي 2019

ظهرت الآن نتيجة صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية للصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي للترم الثاني من العام الدراسي 2018/2019 على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجة الترم الثاني 2019 باستخدام الرقم القومي للطالب.

كيفية معرفة نتيجة صفوف النقل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي الترم الثاني 2019:-

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ محمد عطية ، بأن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد اعتمدت نتائج صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، وكذلك نتيجة الصفين الأول والثاني بالمرحلة الإعدادية ، حيث يمكن معرفة نتيجة الترم الثاني لعام 2019 من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه يسعدنا أن نتلقى طلباتكم التي تتضمن الاسم والرقم القومي والصف الدراسي وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة لكي تكون أول من يعلم نتيجته.

ويسر القائمين على الموقع أن يقدم أجمل التهاني وأرق الامنيات لجميع الطلبة والطالبات في صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية.