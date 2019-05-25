بوابة نتائج التعليم الأساسي .. الآن أستعلم عن نتيجة صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2019

نتيجة صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2019، اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصفوف الثاني الابتدائي والثالث الابتدائي والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي، وذلك بعد أن انتهت كافة المدارس من تصحيح وترصيد وتجميع لكافة الدرجات.

أستعلم عن صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2019 :-

نتيجة صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصفوف من الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة، متاحة الآن على بوابة نتائج التعليم الأساسي وهو الموقع الإلكتروني الوحيد الذي تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برفع نتائج امتحانات الطلاب عليه وذلك بعد أن تقوم باستقبال النتائج من المدارس عن طريق الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي بالضغط هنا

ثم يقوم الطالب بإدخال رقمه القومي في الخانة المخصصة له ويحصل على ذلك الرقم من واقع شهادة الميلاد الخاصة به، ثم يختار الابتدائية من المرحلة ثم يقوم باختيار الصف الدراسي ثم الترم الثاني ثم العام الدراسي 2019.

كما يمكن للطلبة والطالبات الراغبين في معرفة النتيجة وبسرعة القيام بكتابة الرقم القومي الخاص بهم ثم الصف الدراسي والاسم وسوف نقوم بعرض النتيجة ويتم ذلك عن طريق ترك تعليق أسفل الموقع.