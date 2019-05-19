بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي في القاهرة احصل عليها الآن بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الذي ينشر نتائج الطلاب في كافة مراحل التعليم الأساسية والإعدادية والثانوية، موقع بوابة التعليم الأساسي ينشر نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، من خلال الدخول على رابط الموقع وإدخال المرحلة الدراسية ورقم الجلوس يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي الحصول على نتيجة الصف السادس والدرجات التفصيلية للفصل الدراسي الثاني لجميع المواد المقررة، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم و الرياضيات، كما يمكن للطلاب الحصول على المجموع الكلي لنتيجة الصف السادس الابتدائي ومعرفة حالة الطالب من حيث النجاح أو السقوط عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

ينشر موقع بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة باعتبارها سنة نقل عادية، جاء ذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبارها سنة نقل عادية ينتقل خلالها الطالب من المرحلة الابتدائية الإعدادية.

بوابة نتائج التعليم الأساسي تنشر أيضاً نتائج الطلاب في الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الاعدادي برقم الجلوس، وتصبح النتيجة متاحة فور اعتمادها رسمياً في الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في القاهرة

طلاب السادس الابتدائي في محافظة القاهرة بكافة الإدارات التعليمية يمكنهم الآن الدخول على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي والحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي باتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

اختيار المرحلة الدراسية الصف السادس الابتدائي.

كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

الضغط على عرض لتظهر كافة الدرجات التفصيلية لنتيجة الصف السادس الابتدائي.

كما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى من خلال ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسنقوم بالرد على استفساراتكم فوراً، وذلك للطلاب الذين يتعذر عليهم الحصول على النتيجة بسبب الضغط الشديد على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.