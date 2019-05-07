بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2019

انتهت أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2018/2019، يوم الأحد الماضي 5 مايو 2019 في محافظة القاهرة، ويترقب طلاب الصف الرابع الابتدائي الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2019، حيث أنه من المتعارف عليه دائماً أن يتم تصحيح أوراق إجابات الطلاب في صفوف النقل بعد انتهاء الامتحانات بصفة مباشرة داخل المدرسة، وذلك لأن صفوف النقل يتم وضع الامتحانات بداخلها على مستوى المدرسة وأحياناً تكون على مستوى الإدارة التعليمية، في حين يتم وضع امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية التعليمية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2019:-

يمكن للطلبة والطالبات في الصف الرابع الابتدائي الحصول على نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019، وذلك من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي بالضغط هنا

حيث يمكن للطلبة والطالبات في الصف الرابع الابتدائي، الحصول على نتيجة الامتحانات من خلال ملء البيانات المطلوبة فى النافذة المفتوحة.

وتتميز محافظة القاهرة بأنها المحافظة الوحيدة التي يتم فيها الإعلان عن نتائج صفوف النقل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أعدته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للطلاب وأولياء الأمور من أجل معرفة نتائج الامتحانات.

ويسر موقع كلمة أن يقدم للطلبة والطالبات بكافة المراحل التعليمية نتائج امتحاناتهم بناءً على طلباتهم، فقط قم بكتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن اسمك ورقم جلوسك وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة، خدمة من موقع كلمة لجميع الطلبة والطالبات بكافة المراحل التعليمية.