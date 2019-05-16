بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الصف الأول الإعدادي جميع المحافظات 2019 التيرم الثاني برقم الجلوس

يترقب طلاب الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي، حيث من المقرر ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، وموقعكم كلمة دوت أورج يقدم لكم متابعة شاملة ومستمرة لآخر أخبار نتيجة الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي، كما نوفر لكم الروابط الرسمية لبوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

انتهي طلبة الصف الأول الإعدادي من أداء الاختبارات لآخر العام الدراسي 2019 في جميع المواد الدراسية ومنها: مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة التربية الدينية، كما أن عمليات الامتحانات تمت في حالة من الهدوء ولم تلتقي وزارة التربية والتعليم آي شكاوي خلال أداء الامتحانات، كما أنها تمت في حالة مشددة منعاً لآي غش من قبل الطلاب.

بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019

ما زال البحث مستمراً عن نتيجة الصف الأول الإعدادي التي من المقرر أن تظهر في المدارس خلال الساعات القادمة، إلا أن محافظة القاهرة هي المحافظة الوحيدة التي من المقرر أن ترفع عبر الإنترنت علي موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وفور ظهور نتيجة الصف الأول بمحافظة القاهرة تظهر باقي المحافظات تلو الأخري، حيث عقب تظهر محافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية ، محافظة القليوبية، ومحافظة الدقهلية.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

الجدير بالذكر أن نسب النجاح لهذا العام الدراسي 2019 مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وقد جاءت الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط، وكانت كافة الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، فإليكم أعزائي الزوار الرابط المباشر لبوابة نتائج التعليم الأساسي لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 من خلال الاسم ورقم الجلوس وبكل سهولة ويسر وخلال ثواني تظهر النتائج.