بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة

لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ محمد عطية، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 ستكون جاهزة للإعلان خلال ال 72 ساعة المقبلة.

كيفية معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة:-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2019، من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، والذي تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برفع النتائج عليه سواء نتائج صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية أو الشهادة الإعدادية.

ويمكن الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادي الترم الثاني 2019 من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة معرفة النتيجة من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالأسفل، حيث سنقوم بعدها بعرض النتيجة، بعد أن يقوم السيد المحافظ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.

وفى ذات السياق قال الأستاذ محمد عطيه بأنه جاري حالياً تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة ب 32 كنترول على مستوى محافظة القاهرة، وأنه عقب الانتهاء من تجميع النتيجة سوف يتم إرسالها إلى السيد المحافظ اللواء خالد عبد العال لاعتمادها، ثم يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.