بوابة نتائج التعليم الأساسي | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني

محافظة القاهرة من أول محافظات مصر التي يتم فيها الإ علان عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ومن ثم محافظة الجيزة والإسكندرية محافظة تلو الأخرى، حيث أنهم انتهوا من آداء امتحانتهم للصف الثالث الاعدادي نهاية السنة يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 في جميع المواد المقررة عليهم بأكمل وجه، ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة سيتم الاعلان عنها من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك الموقع خاص بنتائج محافظة القاهرة ولجميع المراحل التعليمية “الابتدائية، الاعدادية، الثانوية”، والذي قام بإنشاءه وزير التربية والتعليم لمحافظة القاهرة وذلك ليسهل على طلاب وطالبات المحافظة بالعثور على نتيجتهم، تابعونا من خلال هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي ورابط نتيحة الشهادة الاعدادية 2019 محافظه القاهرة الفصل الدراسي الثاني.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

تجرى الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وعمليات المراجعة الدقيقة، بعد ذلك سيتم رصد درجات الطلاب ثم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من قبل محافظ القاهرة، واخيراً سيتم رفعها من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي او من خلال رابط مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، إليكم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لمحافظة القاهرة.

نتيحة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

اكدت بعض مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة ان امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام أجريت بكل سلام، وانها لم تتلقى أي شكاوي من قبل الطلاب أولياء أمورهم، والامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جاءت من داخل الكتب المدرسية، بإمكان طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وإذا تعذر العثور على النتيجه فبإمكانهم ترك رقم الجلوس أسفل هذا المقال، وموقعنا سوف يساعدكم على الفور وعند الإعلان عن النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، كما قيل أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 سيتم الإعلان عنها في نهاية شهر رمضان المبارك.