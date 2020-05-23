بوابة نتائج التعليم الاساسى نتائج الطلاب رابط وخطوات معرفة نتيجة البحث 2020

أعلنت بوابة التعليم الاساسى عن ظهور نتائج التعليم الأساسي ونتيجة البحث وذلك علي موقع مديرية التربية والتعليم، ونتيجة أخر العام للعام الدراسي 2020/2019 م، وظهرت نتيجة التلاميذ من الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذلك الأول والثاني الإعدادي للعام 2020 م، كما أكد الدكتور شوقي علام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي أن النتيجة الأساسية للمشروعات البحثية يتم علي أساسها تقييم أداء الطلاب والطالبات في المدارس للدراسين بالمراحل ابتداء من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثالث الإعدادي لنهاية الفصل الدراسي الثاني.

موقع بوابة نتائج التعليم الاساسى

وتظهر لنتائج الخاصة بالأبحاث للطلاب علي منصة بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمية ولا تقاس بدرجات ولكن تكون بنسب ومقياس (مقبول أو غير مقبول) كما من الممكن أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الأبحاث من خلال موقع المديرية من خلال بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية :