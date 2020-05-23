Take a fresh look at your lifestyle.


بوابة نتائج التعليم الاساسى نتائج الطلاب رابط وخطوات معرفة نتيجة البحث 2020

بواسطة دنيا محمد

أعلنت بوابة التعليم الاساسى عن ظهور نتائج التعليم الأساسي ونتيجة البحث وذلك علي موقع مديرية التربية والتعليم، ونتيجة أخر العام للعام الدراسي 2020/2019 م، وظهرت نتيجة التلاميذ من الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذلك الأول والثاني الإعدادي للعام 2020 م، كما أكد الدكتور شوقي علام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي أن النتيجة الأساسية للمشروعات البحثية يتم علي أساسها تقييم أداء الطلاب والطالبات في المدارس للدراسين بالمراحل ابتداء من الصف الثالث الابتدائي وحتي الثالث الإعدادي لنهاية الفصل الدراسي الثاني.

موقع بوابة نتائج التعليم الاساسى

وتظهر لنتائج الخاصة بالأبحاث للطلاب علي منصة بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمية ولا تقاس بدرجات ولكن تكون بنسب ومقياس (مقبول أو غير مقبول) كما من الممكن أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الأبحاث من خلال موقع المديرية من خلال بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية :

  • الخطوة الأولي علي الدخول علي بوابة التعليم الأساسي.
  • ثم القيام بكتابة الرقم القومي والمرحلة الدراسية.
  • مع ضرورة تحديد العام الدراسي، والضغط علي عرض ليتم إظهار النتيجة.
  • فمن خلال إتمام الخطوات السابقة معرفة نتائج الطلاب البحثية من خلال الموقع الرسمي.
  • كما أيضا وضحت مديرية التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال أي خط أرضي علي رقم (0900100).
  • كما يمكن أستخراج شهادة بيان نجاح من خلال الموقع الإلكتروني، وفقا لما قالته مديرية التربية والتعليم.
دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ (أسماء وصور)

أخبار التعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2020

أخبار التعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بعد اعتماده رسميًا من وزارة التربية والتعليم

أخبار التعليم

رابط التقديم لطلبات ترقي المعلمين .. التعليم تعلن بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي…

أخبار التعليم

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يومًا.. رابط وتفاصيل

أخبار التعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2020

أخبار التعليم

“التعليم” تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد اعتماده من الوزير

أخبار التعليم

فئات يحق لهم تأجيل امتحان الثانوية العامة والحصول على درجة الدور الثاني الفعلية كاملة

أخبار التعليم

تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. ووزير التعليم يُعلن موعد الجدول الجديد

أخبار التعليم

رسالة طالب لـ وزير التعليم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي: “انت رمتنا في المحيط…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.