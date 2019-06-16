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موقع الوزارة التربية والتعليم| نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 أسماء أوائل اولي ثانوي خلال ساعات

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
موقع الوزارة التربية والتعليم| نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 أسماء أوائل اولي ثانوي خلال ساعات

نتابع معكم تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 وطريقة استعلام نتيجة اولي ثانوي الدور الأول عبر الروابط الرسمية، فقد انتهي الطلاب من اداء امتحانات مايو “الدور الأول” قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة اولى ثانوى 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب،مثل البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية لنتائج الطلاب، كما نقدم إليكم رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي الكثير من الضغوطات والمشاكل أثناء الامتحانات، حيث لم يستطع العديد من الطلاب بالعديد من المحافظات الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تتكفل بعرض نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة، ويقوم طارق شوقي باعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها رسميا.

نتيجة اولي ثانوي 2019 اليوم السابع

حتي هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي بأي من المحافظات، حيث  يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول من الامتحانات الورقية، وذلك بسبب وجود عطل في الاقلام الإلكتروني الخاصة بالتابليت، وهذا ما نتج عنه ات الطالب لم يكن يستطيع الكتابة بخط واضح ومفهوم، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لاعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.

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نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 نتيجة اولي ثانوي نتائج اولي ثانوي عام اليوم السابع الترم الثاني الدور الاول امتحان مايو وزارة التعليم LMS

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

  1. بوابة الثانوية العامة المصرية
  2. موقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم بعد الدخول علي الموقع الرسمي لإعلان نتيجة اولي ثانوي وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والضغط علي زر عرض النتيجة، وننوه أنه يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي  2019 بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

  • امتياز: 100% – 85%
  • جيد جداً: 85% – 75%
  • جيد: 75% – 65%
  • مقبول: 65% – 50%
  • ضعيف: 50% – 35%
  • ضعيف جداً: 35% – 0%

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني

تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، وقد أكد طارق شوقي في أحد المداخلات التليفزيونية أن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 مرضية جدا.

مقالات هامة عليك قرائتها

  1. بوابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس نتيجة اولي ثانوي بالرابط
  2. نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم رابط نتيجة اولى ثانوى وموعد ظهور النتائج
  3. نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 روابط استعلام “نتيجة اولي ثانوي” بجميع المحافظات
  4. نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط “نتيجة اولي ثانوي” جميع روابط الاستعلام رسمياً

إذا رسب الطالب في اي مادة من المواد الاساسية المقررة عليه فإنه يتوجب عليه أداء امتحانات الدور الثاني اولي ثانوي 2019، وهو امتحان شهر يوليو القادم، ويتم آداء الامتحان إلكترونيا علي التابليت. يقوم وزير التربية والتعليم بدراسة جميع المشاكل والعوائق التي حدثت هذا العام في تطبيق نظام التعليم الجديد، وقد أكد علي أن جميع المشاكل لن تتكرر في الأعوام القادمة، وقد صرح أن نظام التابلت شهد نجاح من العديد من الجوانب.

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

  • الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
  • اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
  • النقر علي “عرض النتيجة”
القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر
الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر
الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر
الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر
الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر
الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر
المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر
الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر
القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر
الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

تابع هذه المقالة في موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

أوائل اولي ثانوي 2019

يتم الاعلان عن اوائل اولي ثانوي 2019 الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة فور اعتماد نتائج الطلاب من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وذلك استعدادا لإعلان نتائج الطلاب رسميا عبر المواقع الرسمية للاستعلام، تابعونا حيث أننا نقوم بمتابعة أخر الأخبار وسنقور بتنزيل أسماء الأوائل وطريقة الحصول علي النتيجة لجميع الطلاب.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي

لم تظهر حتي الآن نتيجة الصف الأول الثانوي في اي من محافظات الجمهورية، وسيتم قريبا الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وقد أكد الوزير أن النتائج لم يتم تسريبها وأن من حصل علي اي نتائج فإنه قد حصل علي نتائج غير حقيقية وغير رسمية، تابعونا في هذه المقالة للمزيد من آخر أخبار موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي الدور الأول 2019.

عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

التعليقات

  2. يا جماعة احنا عايزين النتيجة بالدرجات عشان نعرف احنا عملنا ايه وحلينا ازاي ونعرف هنتصرف ازاي في تانيه وتالتة عشان النظام ده واقع مجبرين أن احنا نعيشة ومفيش أمل أن النظام يتلغي

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  14. و الله الواحد زهق و مش عارف يعمل ايه اعصبنا باظت حرام كدة و الله و ربنا ينتقم منهم واحد واحد يارب من اول واحد بيقول ان النظام حلو لحد اللى بيأيد النظام الزفت ده

    رد

  19. يا جماعة والله العظيم النظام الجديد مش وحش للدراجادي واى حد بيقول ان النظام وحش يبقى ما بيحبكش طب ما تخلونا نجرب هيحصل اية يعني انا في الاول كنت خايف زييكم بس لما عرفت فوائد النظام ده بتمنى انه ينجح ذاكروا وخافو على مستقبلكم الناس مستغربه انه انا حليت الامتحانات كلها صح بس الامتحانات مستواها متوسط ومش صعبه اوي😏😙😗🎓👍🏻

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    1. علي فكرة علمي بيقوم علي التفكير وده الطبيعي يعني الموضوع ده مفهوم تحوير أنا أدبي بيقوم علي الحفظ فلما يخلوه يقوم علي الفهم يعني هيبقى فيه تحوير ويبقي ده كده صعب وبعدين مخاطر المهنة موجوده في كل حاجة

    6. اولا اذا دخلتي علمي او ادبي كده كده امتحانات المواد بتاع الشعبتين هتيجي ع اساس الفهم مش اكتر .فشوفي انتي بتحبي مواد العلمي اكتر ولا الادبي .
      وخليهاا ع الله بعدد ككددهه..🖤🌸

    1. علي فكرة علمي بيقوم علي التفكير وده الطبيعي يعني الموضوع ده مفهوم تحوير أنا أدبي بيقوم علي الحفظ فلما يخلوه يقوم علي الفهم يعني هيبقى فيه تحوير ويبقي ده كده صعب وبعدين مخاطر المهنة موجوده في كل حاجة

  37. قاعدين يكتبوا فى إعلانات ان نتيجه الامتحان طلعت ومفيش حاجه انا دورت كتير والله بس ملقتش حاجه خالص بس يا جماعه انا كل اللي اقدر اقوله حسبى الله ونعم الوكيل فى إللى بيتعمل فينا

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  42. ليه يعني بيقولوا كده مستقبلنا لسه بخير الحمد لله واحسن من الأول بس انتوا طلعوا النتيجة دي من دماغك وصلوا علي النبي ومتتوتروش اكتر من كده وإنشاء الله خير يا جماعة وشوف كم جميعا علي خير في كلية الطب بإذن الله

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  44. انا تعبت والله ومش قادرة استنا النتيجة اكتر من كده فى الأول انا كنت بستناها عشان اشوف نفسي هطلع الكام فى الأوائل دلوقتى بدعى ربنا عشان انجح بس حتى لو اجيب ٥٠% بجد حرام عليهم إلى بيعملوه فينا ده
    😢😭😢😢😢😖😖😩😩😩

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    2. يا جماعه انا طول عمرى نفسى ادخ اخش علمى وأدخل طب بس بعد صعوبة الامتحانات انا خايفة و محتارة هل ادخل علمى ولا أبدى انا عايزة حد يساعدنى

    2. احنا لو عايزين نغيظهم زى ما من غيرنا كنا نحول من الثانوى وروح زراعة أو تجارة أو اى حاجة عشان لو احنا كلنا حولنا هما هيخسرو كل حاجة😈😈😈😆😆😆

    3. لو النتيجة ظهرت بجد مش أي كلام وخلاص ممكن تردي عليا علشان أنا أقتربت من الانتقال إلى مصحة نفسية بسبب اللعب اللي عمالين يلعبوه في أعصابنا والتوتر اللي عايشين فيه من بداية الامتحانات لحد دلوقتي أرجوكي لو ظهرت طمنيني 😓

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