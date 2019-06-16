موقع الوزارة التربية والتعليم| نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 أسماء أوائل اولي ثانوي خلال ساعات

نتابع معكم تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 وطريقة استعلام نتيجة اولي ثانوي الدور الأول عبر الروابط الرسمية، فقد انتهي الطلاب من اداء امتحانات مايو “الدور الأول” قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة اولى ثانوى 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب،مثل البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية لنتائج الطلاب، كما نقدم إليكم رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي الكثير من الضغوطات والمشاكل أثناء الامتحانات، حيث لم يستطع العديد من الطلاب بالعديد من المحافظات الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.
نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تتكفل بعرض نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة، ويقوم طارق شوقي باعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها رسميا.
نتيجة اولي ثانوي 2019 اليوم السابع
حتي هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي بأي من المحافظات، حيث يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول من الامتحانات الورقية، وذلك بسبب وجود عطل في الاقلام الإلكتروني الخاصة بالتابليت، وهذا ما نتج عنه ات الطالب لم يكن يستطيع الكتابة بخط واضح ومفهوم، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لاعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم بعد الدخول علي الموقع الرسمي لإعلان نتيجة اولي ثانوي وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والضغط علي زر عرض النتيجة، وننوه أنه يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني
تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، وقد أكد طارق شوقي في أحد المداخلات التليفزيونية أن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 مرضية جدا.
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إذا رسب الطالب في اي مادة من المواد الاساسية المقررة عليه فإنه يتوجب عليه أداء امتحانات الدور الثاني اولي ثانوي 2019، وهو امتحان شهر يوليو القادم، ويتم آداء الامتحان إلكترونيا علي التابليت. يقوم وزير التربية والتعليم بدراسة جميع المشاكل والعوائق التي حدثت هذا العام في تطبيق نظام التعليم الجديد، وقد أكد علي أن جميع المشاكل لن تتكرر في الأعوام القادمة، وقد صرح أن نظام التابلت شهد نجاح من العديد من الجوانب.
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|اسوان
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|ايسوط
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|القليوبية
|النتيجة لم تظهر
|السويس
|النتيجة لم تظهر
|الاسماعيلية
|النتيجة لم تظهر
|بورسعيد
|النتيجة لم تظهر
تابع هذه المقالة في موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
أوائل اولي ثانوي 2019
يتم الاعلان عن اوائل اولي ثانوي 2019 الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة فور اعتماد نتائج الطلاب من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وذلك استعدادا لإعلان نتائج الطلاب رسميا عبر المواقع الرسمية للاستعلام، تابعونا حيث أننا نقوم بمتابعة أخر الأخبار وسنقور بتنزيل أسماء الأوائل وطريقة الحصول علي النتيجة لجميع الطلاب.
هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي
لم تظهر حتي الآن نتيجة الصف الأول الثانوي في اي من محافظات الجمهورية، وسيتم قريبا الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وقد أكد الوزير أن النتائج لم يتم تسريبها وأن من حصل علي اي نتائج فإنه قد حصل علي نتائج غير حقيقية وغير رسمية، تابعونا في هذه المقالة للمزيد من آخر أخبار موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي الدور الأول 2019.
التعليقات
هتظهر النهاردة
يا جماعة احنا عايزين النتيجة بالدرجات عشان نعرف احنا عملنا ايه وحلينا ازاي ونعرف هنتصرف ازاي في تانيه وتالتة عشان النظام ده واقع مجبرين أن احنا نعيشة ومفيش أمل أن النظام يتلغي
حرام والله يا جماعه قولوا النتيجه هتظهر ولا لاء
انا LMS بتاعى مبفتحشى اعمل ايه لو سمحت قلولى بسرعه انا قعده على اعصابى
اللي بقولو ظهرت بصفتهم ايه انا نفسي افهم انتو عالم كدابة
وانا عايزه اوجه اجمل تحيا لاحلى وزير هو اللي معذبنة هو هو اللي مدوخنا هو .😀😀
يجماعه ال LMS عندي مشعااوز يفتح ولا يحمل .اعمل اااااايي!،،.؟؟
ربنا ينصرنا وينجحنا ده ربنا كريم ومبيسبش حق حد يضيع وربنا ينتقم من كل ظالم ده بيعقدونا
فى التعليم
أنا تعبت واتخنأت وأتمنى لو أغمض عينى وأفتحها وألاقى نفسى كنت فى كابوس وأرجع للنظام القديم تانى.
النتيجه هتظهر بكرا فعلا ولا هبد زى اللى اتقال قبل كدا ؟🙄💔
هبد زي اللي اتقال قبل كدا
دة وزير زبالة
عندك حق ولله
دة وزير زبالة
دة وزير زبالة
انا مرعوبة انا كرهت الثانوى بسب النظام ده
وانا كررت اطلع من التعليم كله بسبب النظام ده
و الله الواحد زهق و مش عارف يعمل ايه اعصبنا باظت حرام كدة و الله و ربنا ينتقم منهم واحد واحد يارب من اول واحد بيقول ان النظام حلو لحد اللى بيأيد النظام الزفت ده
بيقولوا الكل ناجح انا شاء الله
انا طالبه في اول زفت دولت بيتحكو علنه و لله
احنا عايزين النتيجة حرام كده
بيقولوا ان الطلاب تعودوا علي النظام و الفهم واحنا مش عرفين نجيب النتيجة حتي ازاي من التابلت لا بجد فهمنا هههههههه
هو يا جماعة الكلام ده صح إن النتيجة هتطلع يوم الأحد١٦/٥/٢٠١٩
علشان كده حرااااااام😔😖😢😭😭😭😭😭
Yes l read that they will put it in lms site the next week can l know you
اه والله حرام ال بيحصل فينا
يا جماعة والله العظيم النظام الجديد مش وحش للدراجادي واى حد بيقول ان النظام وحش يبقى ما بيحبكش طب ما تخلونا نجرب هيحصل اية يعني انا في الاول كنت خايف زييكم بس لما عرفت فوائد النظام ده بتمنى انه ينجح ذاكروا وخافو على مستقبلكم الناس مستغربه انه انا حليت الامتحانات كلها صح بس الامتحانات مستواها متوسط ومش صعبه اوي😏😙😗🎓👍🏻
من غير كذب وبامانة حليت سؤال الفيزياء بتاع المجيحة صح ولا
يعني الكيمياء كانت سهله و لله حرام عليك
والله انت بتفهم الله عليك
والله انت بتفهم
وبالنسبه للكيمياء بقا دا كان سهل
👍👍👍👍
انا عايز النتيجة تظهر وخلاص
يارب لو ظهرت ما يكون في درجات يقولو كله ناجح ومنقول للصف الثاني الثانوي وخلاص
يا ريت والله علشان منصدمش
معاك حق يا صاح
البيت جالس على نار حرااام كده لو النتيجه ظهرت حد يرد يقول آآآه.😢😤😨😡🤒
جيبتيها إزاي
النتيجه عرفت اجيبها وظهرت بطريقة مختلفة
ازاي
جيبتها ازاي
ازاي
ازاى ومنين لو سمحت
يا ناس خلاص هى النتيجة بتاعه كلو واشربو, ده سنه جميلة وكلها تقدم
يعم اسكت سنة خره علينا
يا ناس خلاص هى النتيجة بتاعه كلو واشربو
الكلام معناه بز يداكم توتر وقلق
يا جماعة أي حد يجيب النتيجه يسيب الرابط
ممعاناش رقم جلوس
يا جماعة انا محتارة 🤔🤔ادخل علمى ولا أدبى انا عاوزة ادخل علمى بس خايفه الامتحانات تيجى صعبة زى امتحانات أولى ممكن حد يساعدني
علي فكرة علمي بيقوم علي التفكير وده الطبيعي يعني الموضوع ده مفهوم تحوير أنا أدبي بيقوم علي الحفظ فلما يخلوه يقوم علي الفهم يعني هيبقى فيه تحوير ويبقي ده كده صعب وبعدين مخاطر المهنة موجوده في كل حاجة
ادخلى ما ترى نفسك فيه و ازرعى فى نفسك وقلبك الحب الشديد للمواد الى تكرهينه و اسا لى ربك ان يعينك
شكراً يا بنات 🤗🤗😄😄😄
صلي صلاة استخارة وهتعرفي
صلي صلاة استخارة وهتعرفي ☺☺
اولا اذا دخلتي علمي او ادبي كده كده امتحانات المواد بتاع الشعبتين هتيجي ع اساس الفهم مش اكتر .فشوفي انتي بتحبي مواد العلمي اكتر ولا الادبي .
وخليهاا ع الله بعدد ككددهه..🖤🌸
انا عايزة النتيجة
علي فكرة علمي بيقوم علي التفكير وده الطبيعي يعني الموضوع ده مفهوم تحوير أنا أدبي بيقوم علي الحفظ فلما يخلوه يقوم علي الفهم يعني هيبقى فيه تحوير ويبقي ده كده صعب وبعدين مخاطر المهنة موجوده في كل حاجة
يا جدعان النتيجة يوم الحد الجاي ١٦/٦/٢٠١٩ واي حد يقول غير كدا متسدجوش
معاك حق يا صاح
عرفت منين
انا بقول لكل الناس إلى بتكتب اعلانات حرام عليكم إلى بتعملوه فينا ده بطلوا كدب بقى احنا زهقنا 😩😠😡😡😠😠😧😧
لو ظهرت و النبى حطوا الرابط هنا
هيفضلو يضحكو علينا لحد امتى
النتيجه ظهرت ولا لسه
هل السنه الجايه هتبقي زي دي
هي النتيجة هتطلع امتي
قاعدين يكتبوا فى إعلانات ان نتيجه الامتحان طلعت ومفيش حاجه انا دورت كتير والله بس ملقتش حاجه خالص بس يا جماعه انا كل اللي اقدر اقوله حسبى الله ونعم الوكيل فى إللى بيتعمل فينا
يعني هي هتطلع وقتيه د ا حاجه تقرف😠
يا جماعه هي النتيجة هتظهر امتي
الله اعلم
محدش عارف انا زيك طالبة فى الصف الاول الثانوى
فين النتيجة حرام عليكم
يعنى احنا ناجحين ولا ساقطين فى سنتان العسل دى
ليه يعني بيقولوا كده مستقبلنا لسه بخير الحمد لله واحسن من الأول بس انتوا طلعوا النتيجة دي من دماغك وصلوا علي النبي ومتتوتروش اكتر من كده وإنشاء الله خير يا جماعة وشوف كم جميعا علي خير في كلية الطب بإذن الله
اللهم نجحنا جميعا وخلينا نعدى من السنة دى وادينا على قد تعبنا اللهم آمين
ربنا يستر
انا تعبت والله ومش قادرة استنا النتيجة اكتر من كده فى الأول انا كنت بستناها عشان اشوف نفسي هطلع الكام فى الأوائل دلوقتى بدعى ربنا عشان انجح بس حتى لو اجيب ٥٠% بجد حرام عليهم إلى بيعملوه فينا ده
😢😭😢😢😢😖😖😩😩😩
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
هيا طلعت ولا لسة حرام
‘طلعت
يا جماعه انا طول عمرى نفسى ادخ اخش علمى وأدخل طب بس بعد صعوبة الامتحانات انا خايفة و محتارة هل ادخل علمى ولا أبدى انا عايزة حد يساعدنى
طب هو الرابط أية انبى حد يقولى
امتي تظهر بقي انا تعبت
إحنا مش عارفين حاجة.
انا نفسى اعدى من السنة دى على خير
وانا والله انا احس بملاحق
ان شاء الله هنعدى
ان نفسى اعدى من السنة دى على خير
هتعدي
ربنا معانا
يارب
احنا ساقطيين ولا ناجحين
إمتا هتظهر النتيجة الزفت .😨😢😭
نا جحين ان شاء ألله
احنا ساقطيين ولا ناجحين امتا النتيجة هتظهر. 😂😭
النتيجة ظهرت انت لسه بتسال
عسل
منكم لله يارب تغوروه
بس اسكت منك له
النتجه الحد الموافق بعد الثانوى العامة الى هى ثلاث ثانوي
امتى هتظهر النتيجة
رقم الجلوس ٣٣١
هيا هتطلع انهارده صح ولا دى اشاعه
ازيك يا مانوووووووو
أن الله مع الصابرين
معاكى حق و الله
ده اذا صبروا 😣😣😣
الشهاده إتيان انتا انا قلقانه
جهاد أيمن السيد ٥٤٧شكرا
هيا طلعت ولا لسة حرام
جهاد أيمن السيد ٥٤٧
وبعدين ياعني
انا لحد حالا معرفش ايه اللي بيحصل فينا ده ده كله علشان ينزلوا النتيجه لييه انااعرف انهم خلصوا تصحيح من زمان
مدرس ليا قال النهارده ان هما يدور لسه مخلصين تصحيح الجغرافيا وهيبدءوا فى الانجليزى
امتى النتيجة هتظهر الواحد تعب حرام عليكم
لسه فى تصحيح ورق مخلصين ما مدرس ليا قالهولى
مش عارفه بيزلوا فينا
وأنا كمان والله
Thats so much
الله يرحم😒😂😛😛😛😛😛😛
حسبي الله ونعم الوكيل
…
حسبي الله ونعم الوكيل
…
النتيجة غالبآ الأحد المقبل إن شاء الله🤨😐🤨
بجد والله
هيا الشهادة طلعت
بجد طب فين هى
بليز هيا الشهادة طلعت ولا لسه
والله كده كتيررر هتلعبوه بمستقبلنا كده لحد امتااا هووف😧😕
ادخلى ما ترى نفسك فيه و ازرعى فى نفسك وقلبك الحب الشديد للمواد الى تكرهينه و اسا لى١ ربك ان يعينك
هي فين بقاا زهقناا
هي فين النتيجه اللي كل شوية تكتبلنا خلال أيام ارحمونا بقه و كفايه هري اصلا الواحد تعب و نفسيته خيار منكو
طب انتي بتدخلي علي موقع إيه
حراااااااااام مش عارفه المفروض ينجحون كلنا الوحد في تشتيت 😥😥😥😥😥
إن شاء الله خير يا جماعه متقلقوش
حرام كافية كدة احنا تعبنا
والله وانا كمان
اه معاك حق💔💔💔💔💔💔
يا رب النتيجة تطلع بقى حرام كده والله أنا تعبت و البيت كله على أعصابه مش عارفة نجحت و لا سقطت حرام كده هووووووف 😢😢😢😢😢😢😭😭🤕🤕🤕
وانا كمان تعبت اوى وازهئت
الوزير قال يا جماعة النتيجة هتبسطكم مش عارفة قصده ايه بالكلمة ديه😂😂
يعني هيمسح بكرمتنا الارض اكترر من كده
مش عارفه بيزلوا فينا
ايده بجد هو كلمة
ايده بجد هو قالك🤣🤣😂😂😂😂
كل خير 😂😂😂😂😂
😂😂😂
إنشاء الله ناجحين 💞
حرام كده هى فين النتيجة
اة واللة تعب اعصأب كتير
انا زهقت هي وتتطلع امتا
في المشمش
قولوا ميعاد محدد تظهر فيه احنا زهقنا 😝😧🤧
ي جماعه ع فكره النتيجه هتظهر بعد امتحانات تالته ثانوى
في مستر قالي وقال كمان انهم لسه مصححوش الامتحانات كلها
دا صح ولا😑
ازاى لما تالتة هيخلصوا ف سبعة واحنا هنمتحن ف سبعة تبقى ازاى 🤔🤔🤔
يا سلام هو انا لسه أستنه لما بعد امتحانات تالته تخلص دا أنا عايشه فى توتر وقلق من دلوقتى
محدش راضى يريحنا خالص 😭😭😭😭الواحد حالته النفسية زفت☻☻
احنازهقنا والله حرام كدا بقى
وبشر الصابرين 💕💕💕💕💕💕💕💕💕
انا مرعوبة انا كرهت الثانوى بسب النظام ده
احنا قاعدين علي اعصبنا مش عارفين النتيجه هتظهر امتي ومفيش حد راضي يطمنا ويقولنا يوم محدد انتوا كده بتلعبوا باعصبنا حرام 😢🤒🤒🤕
ان شاء الله ناجحين بس مش تقولي فيها
ع يوم الحد الجاي ان شاء الله انا شوفت كان مكتوب كده ف مقالة
كانت سنه طين المفروض عيني اما نمتحن تطلع الاجابه على طول احنا لحد دلوقتي مش عارفني احنا سقطينوالا ناجحين
تفاؤلو خير تجدوه
احنا لو عايزين نغيظهم زى ما من غيرنا كنا نحول من الثانوى وروح زراعة أو تجارة أو اى حاجة عشان لو احنا كلنا حولنا هما هيخسرو كل حاجة😈😈😈😆😆😆
إحنا أعدين مش عارفين مستقبل .
ولا عارفين النتيجه ظهرت ولا لا.🤒😓🤕
يا ناس خلاص هى النتيجة بتاعه كلو واشربو
البيت جالس على نار حرااام كده لو النتيجه ظهرت حد يرد يقول آآآه.😢😤😨😡🤒
لو النتيجة ظهرت بجد مش أي كلام وخلاص ممكن تردي عليا علشان أنا أقتربت من الانتقال إلى مصحة نفسية بسبب اللعب اللي عمالين يلعبوه في أعصابنا والتوتر اللي عايشين فيه من بداية الامتحانات لحد دلوقتي أرجوكي لو ظهرت طمنيني 😓