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بيانات التسجيل في اختبارات الترقي للمعلمين 2019 – 2020

بواسطة محمود عادل
بيانات التسجيل في اختبارات الترقي للمعلمين بيانات التسجيل في اختبارات الترقي للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن البيانات اللازمة للقيان بعملية التسجيل في اختبارات الترقي للمعلمين الخاصة بالعام الحالي 2019 / 2020.

حيث أشارت إلى ضرورة تسجيل تلك البيانات على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع مراعاة الدقة في تسجيل البينات لتفادي جميع الأخطاء الممكنة.

1 بيانات التسجيل في اختبارات الترقي للمعلمين
2 بعض الإرشادات التي وجهتها الأكاديمية المهنية للمعلمين

بيانات التسجيل في اختبارات الترقي للمعلمين

وشملت البيانات التي أعلنت عنها الأكاديمية المهنية للمعلمين التالي:

  1. الكود الخاص بالمعلم (متوفر بصحيفة أعمال المعلم).
  2. الرقم القومي (14 خانة).
  3. تحديد المؤسسة التعليمية التي يتبع لها المعم (وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف).
  4. تحديد محل العمل (اسم المدرسة أو الإدارة أو المديرية)، وذلك فيما يخص العاملين بالديوان.
  5. تحديد المادة التي يقوم المعلم بتدريسها (متوفرة بصحيفة أحوال المعلم).
  6. تحديد المرحلة التعليمية (لا يوجد أو رياض أطفال أو ابتدائي أو اعدادي أو ثانوي عام أو فني 3 سنوات أو فني 5 سنوات أو يعمل بالديوان).
  7. كتابة الوظيفة الحالية كما سجلت بصحيفة أحوال المعلم.
  8. مسمى الكادر كما تم تسجيلها بصحيفة أحوال المعلم (معلم/ معلم أول/ معلم أول أ/ خبير).
  9. تسجيل رقم المحمول الخاص بالمعلم.
  10. كتابة البريد الإلكتروني.

بعض الإرشادات التي وجهتها الأكاديمية المهنية للمعلمين

لفتت الأكاديمية المهنية للمعلمين الانتباه نحو عدة ارشادات لتفادي الأخطاء، وجاء ضمنها الآتي:

  • الالتزام في التسجيل بالمواعيد المعلنة للمحافظات، وفي حالة الانتداب يتقيد المعلم بالمحافظة المنتدب منها وليس إليها.
  • من الأفضل القيام بعملية التسجيل بواسطة جهاز كمبيوتر وليس هاتف محمول.
  • التأكد من تحديد اللغة الإنجليزية للأرقام والأحرف.
  • التأكد من كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.
محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

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