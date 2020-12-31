تأجيل الامتحانات.. التفاصيل الكاملة لقرارات وزير التعليم لاستكمال العام الدراسي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات لتفادي ذورة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظات علي جميع أفراد العملية التعليمة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات إلي بعد العودة من إجازة الفصل الدراسي الأولي التي تنتهي في الـ 20 من فبراير المقبل.

وقال شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، أن الدولة حريصة علي سلامة وصحة جميع الطلاب والمعلمين وكل المنتميين للتعليم وكل الشعب المصري، كاشفا عن طريقة استكمال المحتوي التعليمي لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول وكيفية عقد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي وجميع الموضوعات المتعلقة بالتعليم المرحلة المقبلة.

حزمة من القرارات لوزير التعليم

وأعلن وزير التعليم في المؤتمر عن مجموعة من القرارات تكشف خريطة العام الدراسي الحالي بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا حيث جاءت علي النحو التالي:

تقرر إلغاء الحضور في المدارس بمختلف أنواها بدءا من السبت المقبل 2 يناير 2021 حتي بداية إجازة منتصف العام علي أن تبداء في السادس عشر من يناير وتنتهي في العشرين من فبراير 2021، وذلك تنفيذا لتوجيات رئيس الجمهورية بتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي بشكل يسمح استمراره ولا يعرض أعضاء المنظومة للخطر في نفس ذات الوقت.

تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر إقامتها في الفصل الدراسي الأول سواء كانت ورقية أو عملية أو إلكترونية لما بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام في حالة استقرار أوضاع الخاصة بجائحة كورونا علي جميع أنواع التعليم بكافة مستوياته.

تستكمل الدراسة والمناهج بدون أي حذف اعتبارا من السبت المقبل وحتي نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

المنصات التعليمية التي يمكن من خلالها استكمال المناهج

وكشف الدكتور طارق شوقي في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أن الوزارة قامت بالاستمثار في العديد من وسائل التعليم كالمنصات الإلكترونية المختلفة التي تتيح استكمال المناهج والعام الدراسي بشكل بسيط والتي جاءت علي النحو التالي: