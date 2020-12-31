تأجيل الامتحانات.. التفاصيل الكاملة لقرارات وزير التعليم لاستكمال العام الدراسي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات لتفادي ذورة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظات علي جميع أفراد العملية التعليمة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات إلي بعد العودة من إجازة الفصل الدراسي الأولي التي تنتهي في الـ 20 من فبراير المقبل.
وقال شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، أن الدولة حريصة علي سلامة وصحة جميع الطلاب والمعلمين وكل المنتميين للتعليم وكل الشعب المصري، كاشفا عن طريقة استكمال المحتوي التعليمي لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول وكيفية عقد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي وجميع الموضوعات المتعلقة بالتعليم المرحلة المقبلة.
حزمة من القرارات لوزير التعليم
وأعلن وزير التعليم في المؤتمر عن مجموعة من القرارات تكشف خريطة العام الدراسي الحالي بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا حيث جاءت علي النحو التالي:
- تقرر إلغاء الحضور في المدارس بمختلف أنواها بدءا من السبت المقبل 2 يناير 2021 حتي بداية إجازة منتصف العام علي أن تبداء في السادس عشر من يناير وتنتهي في العشرين من فبراير 2021، وذلك تنفيذا لتوجيات رئيس الجمهورية بتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي بشكل يسمح استمراره ولا يعرض أعضاء المنظومة للخطر في نفس ذات الوقت.
- تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر إقامتها في الفصل الدراسي الأول سواء كانت ورقية أو عملية أو إلكترونية لما بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام في حالة استقرار أوضاع الخاصة بجائحة كورونا علي جميع أنواع التعليم بكافة مستوياته.
- تستكمل الدراسة والمناهج بدون أي حذف اعتبارا من السبت المقبل وحتي نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
المنصات التعليمية التي يمكن من خلالها استكمال المناهج
وكشف الدكتور طارق شوقي في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أن الوزارة قامت بالاستمثار في العديد من وسائل التعليم كالمنصات الإلكترونية المختلفة التي تتيح استكمال المناهج والعام الدراسي بشكل بسيط والتي جاءت علي النحو التالي:
- قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2): وهي مجموعة من القنوات التعليمية التابعة للوزارة تبث من خلال الدروس التعليمية لجميع المراحل حسب جدول بث أسبوعي بالإضافة إيل قنوات فضائية متخصصة تبث فضائي أو عبر البث الأرضي ويتم إعلان جداول البث بشكل أسبوعي علي صفحة وزارة التربية والتعليم علي الفيسبوك أو عبر الموقع الرسمي للوزارة.
- “منصة الحصص الإلكترونية”: وهي منصة إلكترونية توفر طرق تعلم جديدة وذات شرح سلس للمناهج وطريقة تفاعلية عن طريق معلمون خبراء وتحتوي أيضا علي أسئلة علي كل درس وتدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية ومصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.
- نظام إدارة التعلم: يعتبر المصدر الرئيس للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية حيث تضم محتوي رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج وتساعد الطلاب علي الفهم بشكل أفضل ومعرفة مخرجات التعلم ويحتوي علي رسومات ومقالات ونصوص وصور ومقاطع فيديو لكل درس في المنهج بالإضافة إلي تمارين إضافية.
- المكتبة الرقمية: وهي تضم محتوي رقمي لجميع المراحل التعليمية مدعومة بالوسائط المتعددة أفلام وثائقية وصور وفيديوهات وبها أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام ومحنتوي متعدد التخصصات لنظام التعليم الحديد بالإضافة إلي موسوعة الفراشة.
- منصة التواصل Edmodo.org: وهي منصة تعليمية تتيح التواصل بين المعلمين والطلاب عن بعد، ويمكن من خلال تواصل 22 مليون طالب التواصل مع المعلم كما لوكان في المدرسة ويحصلون علي شرح الدروس والإجابة علي الأسئلة والاستفتسارات وتسليم المشروعات البحثية أيضا.
- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية stream : وهي منصة تحتوي علي مراجعات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال العام الدراسي 2019/2020، قبل امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
- – قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب: قناة متخصصة في بث المواد التعليمية لجميع المراحل التعليمية عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب.
- إطلاق منصة التعليم المصري : وهي منصة توضح طرق استخدام المنصات التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مع شرح طرق استخدام كل منصة بمفردها وتقديم دليل شامل للطلاب لاستكمال العملية التعليمية.