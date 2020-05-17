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تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. ووزير التعليم يُعلن موعد الجدول الجديد

بواسطة أحمد سعيد
تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب فيروس كورونا تأجيل امتحانات الثانوية العامة ووزير التعليم يُعلن موعد الجدول الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين لتبدأ من يوم الأحد الموافق 21 يونيو المقبل بدلا من 7 يونيو المقرر لها من قبل، مشيرًا إلى أن الجداول النهائية للامتحانات ستعلن هلال يومين.

وأوضح وزير التربية والتعليم، في بيان له اليوم، أن قرار التأجيل يأتي في ظل إجراءات التأمين التي تتخذها الدولة المصرية، حفاظًا على سلامة جميع الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وفي الوقت نفسه فإن الحياة الطبيعية ستعود في مصر بدءًا من 15 يونيو المقبل.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين

وقال وزير التعليم في سياق إعلانه تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين، إن جميع الطلاب عليه الحضور من الساعة التاسعة صباحًا أمام اللجان حتى يخضعوا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الوزارة، على تبدأ الامتحانات رسميًّا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لحماية الطلاب ومراقبي اللجان من فيروس كورونا المستجد، وذلك باتباع الآتي:

  • ١٤ طالبًا فقط في كل لجنة.
  • توزيع كمامات وجوانتيات على الطلاب.
  • توفير بوابات تعقيم على مدخل اللجان.
  • تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات.

تأجيل الامتحانات للمرضى

وفي سياق إعلان تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين، كان مصدر بالتعليم كشف أمس، عن وجود خطة للوزارة لإدارة هذه الامتحانات تهدف إلى الحفاظ درجات جميع الطلاب في حال تعرض أي طالب لحالة مرضية، أو الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، إذ إنه تتضمن أداء الامتحانات في الدور الثاني مع أخذ الدرجات كاملة دون نقصان.

أحمد سعيد

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