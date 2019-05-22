تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي غداً والسبب ارتفاع الحرارة | فتعرف على الموعد الجديد

قرار صدر وربما على غير العادة من قبل وزارة التربية والتعليم، فهي سابقة قد تكون الأولي من نوعها بتاريخ الوزارة أن يتم تأجيل امتحان والسبب حالة مناخية طارئة، وربما للقرار فعلياً وجاهته أو ما قد يؤيد منطقيته، فالبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بمصر تؤكد أن درجات الحرارة قد تصل غداً الخميس إلى 45 درجة مئوية .

بل وأكدت البيانات أن الخميس قد يشهد بالفعل ذروة الارتفاع الحادث بدرجات الحرارة بالموجه الحارة التي يصفها البعض بالغير مسبوقة، وبالفعل وتحت تأثير تلك المعلومات اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارها فعلياً بتأجيل امتحانات الغد الخميس للصف الأول الثانوي فيما يخص امتحان اللغة الإنجليزية .. فهيا بنا نتعرف على تفاصيل القرار والموعد الذي سيبدأ فيه امتحان اللغة الانجليزية بعد التأجيل .

تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية غداً للصف الأول الثانوي

حيث قررت وزارة التربية والتعليم المصرية منذ قليل، وتحت تأثير الطقس السيىء شديد الحرارة الذي سوف تشهده مصر غدا الخميس ليصل إلى مستويات أربعينية شديدة، أن يتم تأجيل امتحان اللغة الأجنبية الأولي للصف الأول الثانوي من يوم الخميس 23 مايو إلى يوم السبت 1 يونيو 2019 .

وجاء القرار بتأجيل امتحان اللغة الانجليزية وفقط، وذلك نظرا لظروف استثنائية وهي ارتفاع درجات الحرارة، وأكدت الوزارة أن باقي الامتحانات سوف يتم استكمالها دون تأجيل أو تأخير حسب الجدول المُعد مسبقاً لها وما أعلنته الوزارة رسمياً .