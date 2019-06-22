“تأجيل” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس| رابط موقع بوابة مركز معلومات الوزارة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول هي أكثر ما شغل بال الطلاب وأولياء الأمور خلال هذا الوقت، بعدما انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم في الأول من شهر يونيو كامتحان مؤجل لسوء حالة الطقس، وقد أكد مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات صحفية خاصة، أنه سيتم تأجيل عرض وظهور نتائج الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في كافة الشعب، الشعبة التجارية، الصناعية، الزراعية، الفندقية، إلى نهاية الأسبوع المقبل.

على أن يتم إعلان أسماء الأوائل بعد قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع برقم الجلوس والاسم فقط بشكل رسمي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

رابط موقع بوابة مركز معلومات وزارة التعليم الفني من هنـا..

يعمل موقع كلمة دوت اورج على تقديم متابعة لحظية بخصوص نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول والتي تشهد كثافة بحث كبيرة على محرك البحث جوجل.

يمكنك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة معرفة نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع بوابة التعليم الفني المعروف بموقع بوابة خدمات ومعلومات وزارة التربية والتعليم الإلكترونية، حيثُ أن هذا الموقع هو الموقع الرسمي الذي ينشر نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2019 بالدرجات.

سيتم إعلان نتائج الدبلومات لكافة الطلاب عقب الانتهاء من أعمال التصحيح الأسبوع المقبل مباشرة وفقًا للتصريحات التي حصل عليها موقع اليوم السابع.