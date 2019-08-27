تأهل 8 جامعات للدور النهائي بمسابقة “كأس المعرفة” للجامعات المصرية

قامت لجنة تحكيم مسابقة “كأس المعرفة” واللقاء القمي الأول للجامعات المصرية وذلك في مجال المعلومات العلمية والعامة بالإعلان عن نتيجة دور المجموعات النهائية في المسابقة ، وقد تضمنت النتيجة صعود عدد من جامعات المصرية وهم “جامعة جنوب الوادي ، وجامعة عين شمس ، وجامعة سوهاج ، وكذلك جامعة أسوان ، وجامعة الوادي الجديد ، وجامعة الدلتا علوم ، وجامعة المنصورة ، بالإضافة إلى جامعة بني سويف وذلك للأدوار الاقصائية النهائية في مسابقة كأس المعرفة.

صعود 8 جامعات مصرية للأدوار النهائية بمسابقة كأس المعرفة

كما تجدر الإشارة إلى قيام لجنة تحكيم مسابقة كأس المعرفة بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى كل من جامعة حلوان ، وجامعة بنها ، وجامعة قناة السويس ، وكذلك جامعة الفيوم ، وجامعة المنوفية ، وجامعة السويس ، بالإضافة إلى جامعة السادات وذلك لخوضهم منافسة قوية بشكل كبير للغاية ، حيث كانت المنافسات القائمة بين الجامعات المصرية المختلفة على مستوى علمي راقي ومميز إلى حد كبير.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن جامعة عين شمس تقوم بالعمل على تنظيم اللقاء القمي العلمي للجامعات المصرية لأول مرة ، ويذكر أن ذلك قد أتى في ظل رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومن الجدير بالذكر أن لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة كأس المعرفة واللقاء القمي الأول للجامعات المصرية قد تضمنت مجموعة من الحكام والذي يأتي من ضمنهم السيد الأستاذ الدكتور ممدوح محمد عبد العزيز أستاذ الفيزياء في كلية التربية جامعة عين شمس ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور شاكر عبد اللطيف أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية النوعية ، بالإضافة إلى السيد الأستاذ طلعت عبده أحمد مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي ، وأخيرًا الطالب هلال رأفت أمين اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس.