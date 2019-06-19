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تابع تنسيق الشهادة الإعدادية ودرجة القبول في الثانوية العامة والتجارية والصناعية

كتب محمد صلاحفي آخر تحديث
تابع تنسيق الشهادة الإعدادية ودرجة القبول في الثانوية العامة والتجارية والصناعية
تنسيق الشهادة الإعدادية

من المنتظر نشر تنسيق الشهادة الإعدادية بعد أن تم الإعلان عن نتائج الإعدادية في العديد من المحافظات المصرية، في حالة من الترقب بين الطلبة وأولياء الأمور لنتائج الشهادة الإعدادية، كما ينتظر الجميع تنسيق الشهادة الإعدادية ودرجات القبول في الصف الأول الثانوي سواء العام أو التجاري، أو الصناعي، فيما يلي نلقي الضوء على موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الإعدادية، وتنسيق الشهادة الإعدادية، نتابع معكم في كلمة دوت أورج للتعرف على المزيد من التفاصيل.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2018-2019

تنسيق الشهادة الإعدادية
تنسيق الشهادة الإعدادية

ينتظر جميع الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية ظهور نتائج الامتحانات في كافة المحافظات المصرية، وينتظرون تنسيق الشهادة الإعدادية للانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية 2019، ومن المقرر أن تبدأ الإدارات التعليمية بالمحافظات المصرية المختلفة بنشر الحد الأدنى لدرجة دخول الثانوية العامة أو الثانوية التجارية، أو الثانوية الصناعية، بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بأسبوع واحد، وهذا طبقا للإقبال على المدارس، ونسب المجموع بين الطلبة.

ومن المتوقع أن نسبة ارتفاع النجاح للطلاب ترتفع درجة أو درجتين عن العام الماضي وفيما يلي ننشر تنسيق الشهادة الاعدادية لعام 2018 في العام الماضي:

المحافظة درجة القبول في الثانوية العامة 2018
محافظة القاهرة 210 درجة
محافظة الجيزة 205 درجة
محافظة الإسكندرية 215 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
محافظة الدقهلية 235 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 215 درجة
محافظة المنيا 200 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة سوهاج 235 درجة
محافظة أسيوط 210 درجة
محافظة المنوفية 223 درجة
محافظة قنا 205 درجة
محافظة كفر الشيخ 220 درجة
محافظة الفيوم 215 درجة
محافظة بني سويف 210 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة الإسماعيلية 210 درجة
محافظة بورسعيد 220 درجة
محافظة السويس 220 درجة
محافظة الأقصر 192 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة
محافظة مطروح 203 درجة
محافظة البحر الأحمر 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 220 درجة
محافظة جنوب سيناء 225 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة

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عن الكاتب

محمد صلاح

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