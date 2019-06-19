تابع تنسيق الشهادة الإعدادية ودرجة القبول في الثانوية العامة والتجارية والصناعية

من المنتظر نشر تنسيق الشهادة الإعدادية بعد أن تم الإعلان عن نتائج الإعدادية في العديد من المحافظات المصرية، في حالة من الترقب بين الطلبة وأولياء الأمور لنتائج الشهادة الإعدادية، كما ينتظر الجميع تنسيق الشهادة الإعدادية ودرجات القبول في الصف الأول الثانوي سواء العام أو التجاري، أو الصناعي، فيما يلي نلقي الضوء على موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الإعدادية، وتنسيق الشهادة الإعدادية، نتابع معكم في كلمة دوت أورج للتعرف على المزيد من التفاصيل.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2018-2019

ينتظر جميع الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية ظهور نتائج الامتحانات في كافة المحافظات المصرية، وينتظرون تنسيق الشهادة الإعدادية للانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية 2019، ومن المقرر أن تبدأ الإدارات التعليمية بالمحافظات المصرية المختلفة بنشر الحد الأدنى لدرجة دخول الثانوية العامة أو الثانوية التجارية، أو الثانوية الصناعية، بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بأسبوع واحد، وهذا طبقا للإقبال على المدارس، ونسب المجموع بين الطلبة.

ومن المتوقع أن نسبة ارتفاع النجاح للطلاب ترتفع درجة أو درجتين عن العام الماضي وفيما يلي ننشر تنسيق الشهادة الاعدادية لعام 2018 في العام الماضي: