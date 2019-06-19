تابع تنسيق الشهادة الإعدادية ودرجة القبول في الثانوية العامة والتجارية والصناعية

من المنتظر نشر تنسيق الشهادة الإعدادية بعد أن تم الإعلان عن نتائج الإعدادية في العديد من المحافظات المصرية، في حالة من الترقب بين الطلبة وأولياء الأمور لنتائج الشهادة الإعدادية، كما ينتظر الجميع تنسيق الشهادة الإعدادية ودرجات القبول في الصف الأول الثانوي سواء العام أو التجاري، أو الصناعي، فيما يلي نلقي الضوء على موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الإعدادية، وتنسيق الشهادة الإعدادية، نتابع معكم في كلمة دوت أورج للتعرف على المزيد من التفاصيل.
تنسيق الشهادة الإعدادية 2018-2019
ينتظر جميع الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية ظهور نتائج الامتحانات في كافة المحافظات المصرية، وينتظرون تنسيق الشهادة الإعدادية للانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية 2019، ومن المقرر أن تبدأ الإدارات التعليمية بالمحافظات المصرية المختلفة بنشر الحد الأدنى لدرجة دخول الثانوية العامة أو الثانوية التجارية، أو الثانوية الصناعية، بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بأسبوع واحد، وهذا طبقا للإقبال على المدارس، ونسب المجموع بين الطلبة.
ومن المتوقع أن نسبة ارتفاع النجاح للطلاب ترتفع درجة أو درجتين عن العام الماضي وفيما يلي ننشر تنسيق الشهادة الاعدادية لعام 2018 في العام الماضي:
|المحافظة
|درجة القبول في الثانوية العامة 2018
|محافظة القاهرة
|210 درجة
|محافظة الجيزة
|205 درجة
|محافظة الإسكندرية
|215 درجة
|محافظة الشرقية
|225 درجة
|محافظة الدقهلية
|235 درجة
|محافظة البحيرة
|215 درجة
|محافظة القليوبية
|215 درجة
|محافظة المنيا
|200 درجة
|محافظة الغربية
|230 درجة
|محافظة سوهاج
|235 درجة
|محافظة أسيوط
|210 درجة
|محافظة المنوفية
|223 درجة
|محافظة قنا
|205 درجة
|محافظة كفر الشيخ
|220 درجة
|محافظة الفيوم
|215 درجة
|محافظة بني سويف
|210 درجة
|محافظة أسوان
|210 درجة
|محافظة دمياط
|215 درجة
|محافظة الإسماعيلية
|210 درجة
|محافظة بورسعيد
|220 درجة
|محافظة السويس
|220 درجة
|محافظة الأقصر
|192 درجة
|محافظة شمال سيناء
|235 درجة
|محافظة مطروح
|203 درجة
|محافظة البحر الأحمر
|214 درجة
|محافظة الوادي الجديد
|220 درجة
|محافظة جنوب سيناء
|225 درجة
|محافظة شمال سيناء
|235 درجة
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