تابع| نتيجة التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2019 على موقع التنسيق

يبحث الطلاب المُتظلمين على نتيجة الثانوية العامة عن نتيجة التظلمات عبر موقع التنسيق لمعرفة النتيجة وهل تم إضافة درجات يرى الطالب أنها من حقه وذلك بعد مراجعة كراسة الإجابة والمقارنة بنموذج اجابة الامتحانات وكتابة المُلاحظات من قبل الطالب.

ونقدم لكم طريقة التقدم بالتظلم ومواعيد نهاية التظلمات ونتيجة التظلمات على موقع التنسيق الإلكتروني والتقديم في التنسيق وتسجيل الرغبات لجميع المراحل.

الاستعلام عن نتيجة التظلمات

للاستعلام عن نتيجة التظلمات يجب زيارة رابط نتيجة التظلمات الخاص بوزارة التربية والتعليم والذي يظهر لك هذه النافذة:

قم باختيار الجنسية وأدخل رقم الجلوس والرقم القومي للطالب وستجد نتيجة التظلم.

نتائج التظلمات

تقدم الكثير من طلاب الثانوية العامة بالتظلمات على نتائج الامتحانات وكانت اللغة العربية الأكثر نصيباً في التظلمات حيث بلغ عدد التظلمات على اللغة العربية 50 ألف تظلم ويليه التظلم في الفيزياء فجاءت في المركز الثاني بعدد 40 ألف تظلم ويليها الأحياء ب 31 ألف تظلم.

موعد غلق باب التظلمات

بدأت التظلمات يوم 16 يوليو 2019 وتستمر التظلمات حتى يوم 16 أغسطس 2019 ويمكن للطلاب تقديم التظلمات على أكثر من مادة دراسية ويتم مراجعة الدرجات مع الطلاب ومراجعة التصحيح بواسطة نموذج الإجابة ويمكن للطلاب كتابة الملاحظات والمطالبة بالدرجات التي يرى أنها مُستحقة ويتم البت في التظلمات خلال ثلاثة أيام ويتم وضع النتائج مباشرة على الموقع الرسمي للتظلمات ليعرف الطلاب النتائج في الحال.