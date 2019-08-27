تجديد اعتماد شهادتين الأيزو لجامعة عين شمس

تمكنت جامعة عين شمس تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني من القيام بتجديد اعتماد شهادتي الأيزو ( ISO 9001:2015) في جودة النظام الإداري ، وكذلك هادة (ISO 140001:2015) في جودة الإدارة البيئية.

وكانت قد قامت لجنة المراجعة في شركة انترتك المانحة للأيزو تحت قيادة ورئاسة السيد المهندس عادل بسيوني ، بالإعلان عن حصول جامعة عين شمس على تجديد كل من شهادتي الأيزو ، وقد جاء ذلك خلال اللقاء الذي قد تم عقده في مقر قصر الزعفران.

حصول عين شمس على تجديد شهادتي الأيزو

ومن الجدير بالذكر أن ذلك قد أتى بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وكذلك تواجد السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى السيد الأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والمشرف العام على ملف الأيزو ، هذا بالإضافة إلى وجود السيدة الأستاذة الدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة ، والسيد الأستاذ كرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وكذلك الأستاذة سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد الأستاذ محمد الخطيب أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم و الطلاب.

كما قد جاء ذلك بتواجد السيد المهندس نبيل البكري مستشار الجامعة للأيزو ، وكذلك وجود مجموعة من السادة مديري الإدارات ، وأعضاء الجهاز الإداري في جامعة عين شمس ، وكان قد قام السيد المهندس عادل بسيوني بتوصية كبير المراجعين بشركة انترتك وكذلك رئيس فريق المراجعة بنقل تجربة جامعة عين شمس الرائدة في الحصول على شهادة جودة الإدارة البيئية ، وكذلك دورها في تفعيل الضمير البيئي بما يأتي في صالح المجتمع المصري بشكل كامل ، وقد جاء ذلك خلال كلمته التي قد قام بإلقائها.

كما قد قام السيد المهندس عادل بسيوني أكد أن جامعة عين شمس بمقدورها الحصول على مواصلة قياسية أعلى خلال العام التالي ، كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بتقديم خالص التهاني لجميع العاملين ، وذلك للحصول على الأيزو ، وأشاد بدور الجميع ونجاحهم في الوصول لتلك المرحلة والتي احتاجت الكثير من الجهد و العمل الذي قد تم إنجازه خلال وقت قياسي .