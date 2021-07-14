تحديث رابط نتائج التاسع سوريا 2021 وخطوات الاستعلام عن النتيجة التي تم عرضها منذ قليل علي موقع وزارة التربية السورية لينتهي قلق الأمهات والإباء الذي ظل لمدة ليست بالقصيرة بداية من أول أيام الأسبوع الجاري، لذا بعد اعتماد وزير التربية نتيجة التاسع أصبحت متاحه الآن أمام كل الطلبة التعرف علي النتيجة وفقا إلي الخطوات البسيطة التي سنعرضها عليكم عبر هذا التقرير في موقعكم الإلكتروني كلمة دوت اورج.

تحديث رابط نتائج التاسع سوريا 2021 وخطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكنكم تنزيل نتيجة الصف التاسع من التعليم الأساسي 2021 الآن من خلال الدخول إلي موقع وزارة التربية السورية وتسجيل رقم الاكتتاب، يذكر أن طلاب وطالبات الصف التاسع من التعلم الأساسي قد انتهوا من أداء الاختبارات في منتصف الشهر الماضي، ومن بعدها قامت الوزارة بقسيم اللجان التي تقوم بتصحيح أوراق الإجابات والتي وصلت إلي 300 لجنة علي مستوي مدن ومحافظات سوريا، وبالفعل برغم الظروف الراهنة التي مرت بها سوريا إلي أنها استطاعت أن تمر بالاختبارات وتصحيح الاختبارات دون تعرض احد إلي الإصابة بفيروس كورونا، وتنسيقا لما هو قادم أعلنت اليوم رفع النتيجة إلكترونيا لضمان عدم أصابة احد بفيروس كورونا.



خطوات الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا 2021

تتمكن عزيزي الطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة موقع التربية الوطنية واتباع التالي:

الضغط علي رابط موقع وزارة التربية ا لسورية.

لسورية. كتابة رقم الاكتتاب.

تسجيل اسم المحافظة.

الضغط علي مربع البحث.

تتم عرض النتيجة أمامك، وفي حالة عدم التمكن ضع رقمك ومحافظتك في التعليقات اسفل هذا الموضوع تحديث رابط نتائج التاسع سوريا 2021 وخطوات الاستعلام عن النتيجة.