تحديد موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019|| الاستعلام برقم الجلوس من بوابة نتائج التعليم الفني

حالة من البحث المكثف على نتيجة الدبلومات الفنية 2019، حيث ينتظر العديد من الطلاب وأولياء أمورهم الاعلان عن النتيجة ومعرفة مصيرهم، سواء بالتقدم للجامعة أو الإكتفاء بالدبلوم الفني ومزاولة العمل حسب المجال الذي تخصص فيه الطالب، وشهادة الدبلوم الفني لاتقل أهمية عن الشهادات الأخري في مستوي تعليمي يؤهل الطالب لسوق العمل الفني، بالإضافة لإمكانية الدخول إلي التعليم الجامعي.

موعد اعلان النتيجة لجميع الشعب

منذ الإنتهاء من الامتحانات للدبلومات الفنية في 1 يونيو الجاري، وتقوم لجان التصحيح بالعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مع التدقيق والمراجعة أكثر من مرة لمصلحة الطلاب، وقد أوشكت الكنترولات على الإنتهاء من أعمالها، ويتم تجهيز النتيجة لعرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها خلال اليومين القادمين، أو أوائل الاسبوع القادم على الأكثر.

طريقة التعرف على النتيجة

امتحانات الدبلومات الفنية 2019

تقدم لامتحانات الدبلومات لهذ العام 750 ألف طالب وطالة بكافة الشعب “الزراعي- التجاري- الصناعي- الفندقي”، وتمت امتحانات الدبلومات الفنية في سهولة ويسر، ولم يتخللها سوي بعض الحالات لتجاوزات داخل اللجان، ولكن تم تحويلها إلي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بمعرفة الشئون القانونية.

تصريحات وزير التربية والتعليم

صرح السيد الوزير أنه لا داعي للقلق بشأن نتيجة الدبلومات الفنية، حيث بمتابعة سيادته للتقارير المقدمة بشأن النتيجة تشير المؤشرات الأولية بارتفاع نسبة النجاح، وقد طمئن الجميع على أن كل طالب سوف يأخذ حقه.