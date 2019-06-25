تحديد موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2019 “زراعي – صناعي – تجاري – فندقي – تمريض”

تحديد موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم فقط من الموضوعات التي تهم الكثير من الطلبة، إذ أن هناك الكثير من الطلبة ضاع منهم رقم جلوسهم، وكذلك لا يمتلكون رقم كود أو رقم السر، مع العلم أن رقم الكود ورقم السر من المفترض استلامهم من المدرسة، لذا نؤكد أن الدكتور محمد محمد مجاهد قد أكد أن نتائج الدبلومات الفنية 2019 ستظهر خلال أيام، وأن عمليات المراجعة ورصد الدرجات تسير على قدم وساق بدون استعجال، فالمهم هو الدقة وليس الوقت، كما نؤكد أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لم تأخر ولم يتم تأجيلها، فهي تظهر كل عام في نفس الموعد.

كما أن طلاب الدبلومات الفنية 2019 يزيد عن 757 ألف طالب وطالبة، والمواد الدراسية يقترب عددها من 2200 مادة دراسية، وعلى الرغم من ذلك يقوم ما يزيد عن 114 ألف مصحح ومدقق بالعمل على إظهار نتيجة الصف الثالث التجاري والصناعي وجميع التخصصات، حتى أن بعضهم استمر عمله حتى أيام عيد الفطر، حتى لا يقلق طلابنا بشأن نتائج الدبلومات الفنية 2019.

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موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام، أما عن تحديد اليوم فنؤكد للطلبة أنه قد يكون يوم الخميس القادم، وفي حال التأجيل أو ورود أية أنباء جديدة سنوافيكم بها.

وسيتم إعمال قواعد الرأفة المتعارف عليها لرفع الطالب، في حال كانت درجات الرأفة ستغير من حالته، فقد يكون راسب للإعادة وبعد درجات الرأفة يصبح راسب دور ثان.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم فقط

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على بوابة التعليم الفني، وعلى بوابة مركز المعلومات التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس emis.gov.eg، أما نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم فقط يمكن الحصول عليها من كشوف المدرسة المقيد بها الطالب، أو بعد الإعلان عن الكشوف المعتمدة من وزارة التربيةوالتعليم على بعض المواقع منها موقع كلمة وموقع اليوم السابع ومصراوي.

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بوابة التعليم الفني 2019

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام على موقع وزارة التربية والتعليمتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة… Gepostet von ‎البوابة المصرية للتعليم الفني‎ am Montag, 24. Juni 2019

نقدم لكم المنشور الرسمي الذي أدرجته الصفحة الرسمية لبوابة التعليم الفني على الفيس بوك، والتي أكدت أنه يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg خلال أيام، وهو موقع تم إنشائه خصيصًا لإدارة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، ويمكنك من خلاله الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث التجاري، الصف الثالث الصناعي، الصف الثالث الزراعي.

نتائج الدبلومات الفنية

تظهر نتائج الدبلومات الفنية في جميع المحافظات في آن واحد، القاهرة والجيزة والاسكندرية والدقهلية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة، وكذلك محافظات الصعيد قنا واسوان وسوهاج وبني سويف والفيوم، ومحافظات القناة: السويس وبورسعيد والاسماعيلية.