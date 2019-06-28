 التخطي إلى المحتوى

تحديد موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس والاسم 2019 الصف الثالث الثانوي الصناعي .. وعرض روابط نتيجة الدبلومات الفنية السريعة

كتب ندي أيمنفي آخر تحديث
تحديد موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس والاسم 2019 الصف الثالث الثانوي الصناعي .. وعرض روابط نتيجة الدبلومات الفنية السريعة
نتيجة الثانوي الفني الصناعي

نتابع موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019 الصف الثالث الثانوي، ونعرض روابط  نتيجة الدبلومات الفنية السريعة فهما الأكثر بحثًا حاليًا من قبل حوالى750 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، فضلاً عن ترقب أولياء الأمور إعلان نتيجة الدبلوم الفني  2019 برقم الجلوس شعبتي ثلاث وخمس سنوات وجميع الأقسام ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي- تمريض) للاطمئنان على مستقبل أولادهم قبل بدء مرحلة جديدة في حياتهم والاستعداد إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للقبول في المعاهد والجامعات المصرية.

ومن المحدد أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على بوابة الدبلوم الفني وذلم خلال الأيام القادمة بحد أقصة يوم الاثنين الأول من يوليو 2019 جيث يعتبر هو الموقع المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم وترفع عليه النتيجة بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في مؤتمر صحفي بحضور قيادات التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019
نتيجة الدبلومات الفنية 2019

موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019 الصف الثالث الثانوي

حدد موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019 الصف الثالث الثانوي خلال يومين على موقع وزارة التربية والتعليم أي أواخر شهر يونيو أو بداية شهر يوليو على أقصى موعد يوم الإثنين المقبل، ونترقب معكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ونتابع تفاصيل نسب النجاح بين الأقسام المختلفة.

روابط  نتيجة الدبلومات الفنية السريعة

تتيح وزارة التربية والتربية والتعليم، التعليم الفني،  روابط  نتيجة الدبلومات الفنية السريعة من أجل التسهيل على الطلاب الحصول على النتيجة بعيدًا على الطرق التقليدية،  وهى على النحو التالي:

  1. رابط البوابة المصرية للتعليم الفني
  2. رابط بوابة الثانوي الفني
  3. الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك

يحصل الطالب على نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019 الصف الثالث الثانوي بمجرد دخوله على أي رابط من الروابط المتاحة بالسطور الماضية وكتابة رقم الجلوس وتحديد القسم الخاص به والشعب التي درس بها تظهر له النتيجة في دقيقة من وقت ظهورها، وبعدها تتفرغون لمرحلة   تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للكليات والمعاهد.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

الأوراق المطلوبة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019
الأوراق المطلوبة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

تنسيق الدبلومات الفنية 2018 – 2019

تنسيق الدبلومات الفنية 2018 - 2019
تنسيق الدبلومات الفنية 2018 – 2019

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.

الكلية  الحد الأدنى
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 97.94
هندسة قنا 96.90
هندسة أسوان 96.17
هندسة كفر الشيخ 95.56
هندسة الفيوم 95.44
هندسة سوهاج 95.44
هندسة بني سويف 94.95
هندسة الإسكندرية 94.78
هندسة القاهرة 94.75
هندسة طنطا 94.72
هندسة الإسماعيلية 94.61
هندسة المطرية جامعة حلوان 94.55
هندسة السويس 94.25
هندسة شبرا بنها 94.22
كلية هندسة بنها 93.89
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83
هندسة دمياط 93.72
هندسة حلوان 93.61
هندسة المنصورة 93.61
هندسة بور سعيد 93.56
هندسة أسيوط 93.50
هندسة عين شمس 93.42
هندسة الزقا زيق 93.40
هندسة المنيا 93.39
كلية هندسة الطاقة أسوان 93.33
هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 93.33
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.56
تربية حلوان 92.39
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.06
معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 91.95
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 91.94
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 91.94
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 91.78
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 91.72
تربية جامعة السويس 91.67
تربية المنيا 91.55
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 91.50
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.30
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.17
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 91.15
كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان 90.94
معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 90.89
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 90.80
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 90.75
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 90.67
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 90.61
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 90.45
معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 90.39
الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 90.33
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 90.30
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 90.28
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 90.11
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 89.90
عالي هندسة بلبيس 89.67
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 89.67
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 89.61
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.50
نوعية طنطا 89.44
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 89.35
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 89.33
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.22
ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 88.90
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 88.44
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 88.40
الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات 88.00
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 87.94
معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 87.90
المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 87.83
المعهد العالي للهندسة بالمنيا 87.70
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.70
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 87.70
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.25
نوعية عباسيه 86.95
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 86.80
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 86.78
نوعية كفر الشيخ 86.56
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 86.35
معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 86.28
برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 86.25
كلية الآثار بالأقصر 85.78
تربية نوعية أسوان 85.50
نوعية قنا 85.30
نوعية اشمون 85.20
نوعية بنها 85.10
نوعية بور سعيد 85.05
نوعية الفيوم 84.15
نوعية جامعة دمياط 84.05
نوعية الزقا زيق 84.00
نوعية المنصورة 83.89
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة 83.40
نوعية المنيا 82.65
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة 82.61
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 82.22
العالي ترميم الآثار بأبي قير 81.85
فنون تطبيقيه حلوان 79.75
اقتصاد منزلي حلوان 79.45
المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 79.44
الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 79.28
اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية 78.30
الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 78.00
كلية الأثآر ج أسوان 77.89
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 77.84
الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 77.80
كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش 77.39
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 77.17
معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 76.56
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.30
العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 75.40
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 75.33
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 75.33
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 75.15
أثار القاهرة 75.00
أثار دمياط 75.00
الآثار بصان الحجر ج الزقا زيق 75.00
الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية 75.00
فنون جميله فنون المنيا 75.00
فنون جميله فنون الأقصر 75.00
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 75.00
كلية الآثار سوهاج 75.00
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 75.00
فنون جميله فنون ج الإسكندرية 75.00
فنون جميله عماره ج الإسكندرية 75.00
فنون تطبيقية جامعة دمياط 75.00
أثار قنا جنوب الوادي 75.00
أثار الفيوم 75.00
زراعه مشتهر 75.00
فنون جميله عماره المنيا 75.00
فنون جميله فنون حلوان 75.00
فنون جميله عماره ج حلوان 75.00
كلية الفنون التطبيقية ببنها 75.00
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 74.06
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 73.56
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر 73.39
المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 72.78
المعهد العالي لتكنولوجيا ألأداره والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) 60.22

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2018.

الكلية  الحد الأدنى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 97.57
معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 97.19
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 96.71
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 96.43
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.36
معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 95.43
معهد فني صحي طنطا 95.43
تربية حلوان 95.00
معهد فني صحي المنصورة 94.71
معهد فني صحي الزقا زيق 94.57
معهد فني صحي الإسكندرية 94.43
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 94.00
كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان 93.64
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 93.57
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 92.71
الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 92.37
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 92.29
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 92.29
معهد فني صحي بنها 92.29
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 92.21
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 92.14
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 92.11
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 91.93
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 91.93
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 91.86
معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 91.57
معهد فني صحي أسيوط 91.43
معهد فني صحي سوهاج 91.43
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 91.29
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 91.28
اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية 91.14
اقتصاد منزلي حلوان 91.14
كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش 90.86
المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 90.43
معهد فني صحي أسوان 90.43
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 90.21
برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 90.18
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 90.14
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 90.14
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 90.07
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 90.00
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 90.00
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 89.82
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الزقا زيق 89.82
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 89.71
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 89.71
ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 89.57
معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 89.50
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 89.43
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 89.42
معهد فني صحي امبابة 89.30
المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 89.30
المعهد العالي للهندسة بالمنيا 89.29
معهد فني صحي بور سعيد 89.29
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 89.29
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 89.00
عالي هندسة بلبيس 89.00
معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 88.85
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 88.79
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 88.60
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 88.51
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 88.25
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 88.00
المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم 87.86
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 87.00
الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 86.57
ك.ت. فني منشآت بحريه بور سعيد 85.86
معهد فنى صحي ج جنوب الوادي 84.33
الفني لترميم الآثار بالأقصر 82.71
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.14
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 81.85
جامعة عمالية شعبة الفندقية مدينة نصر 81.57
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 81.28
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 80.71
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 79.30
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 79.00
ك.ت. فني صناعي إسكندرية 78.43
ك.ت. فني صناعي الصحافة 77.71
العالي ترميم الآثار بأبي قير 77.71
أثار القاهرة 77.24
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.85
ك.ت. فني صناعي بنها 76.71
ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى 76.57
ك.ت. فني صناعي سوهاج 75.71
ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين 75.00
ك.ت. فني صناعي المطرية 75.00
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 75.00
ج.عمالية علاقات صناعية إسماعيلية 74.86
ج.عمالية علاقات صناعية إسكندرية 74.33
ك.ت. فني صناعي الزقا زيق 74.14
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه أسيوط 74.14
ك.ت. فني صناعي شبرا 73.85
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 73.71
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 73.43
ك.ت. فني صناعي أسوان 73.14
ك.ت. فني صناعي قويسنا 73.00
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 73.00
الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 72.85
الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 72.71
الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 72.57
ك.ت. فني ري وصرف ومساحه قنا 72.57
ك.ت. فني صناعي بور سعيد 72.36
ك.ت. فني صناعي قنا 72.29
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 72.14
ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء 72.14
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 72.00
ج.عمالية علاقات صناعية أسوان 71.71
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية 71.71
ج.عمالية علاقات صناعية أسيوط 71.57
تكنولوجيا عمالية إسماعيلية بمصروفات 71.43
أثار الفيوم 71.20
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 71.17
معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 71.14
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 71.14
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 71.00
ج.عمالية علاقات صناعية زقا زيق 70.86
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 70.86
المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) 70.71
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 70.57
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 70.50
العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 70.36
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 70.33
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 70.29
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 70.21
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 70.18
العالي حاسبات و نظم تجمع أول 70.00
معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 70.00
كلية الآثار بالأقصر 70.00
كلية الآثار سوهاج 70.00
أثأر قنا جنوب الوادي 70.00
أثار دمياط 70.00
الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية 70.00
الآثار بصان الحجر ج الزقا زيق 70.00
كلية الآثار ج أسوان 70.00
عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 69.85
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 69.43
تكنولوجيا عمالية أسوان بمصروفات 69.40
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 69.30
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 69.29
نظم معلومات إدارية قطاميه 69.28
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 69.14
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة – محاسبة – تجارة خارجية) 69.14
تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات 69.00
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 69.00
المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 68.86
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 68.80
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 68.71
المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف 68.71
معهد اكتو بر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال) 68.57
تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 68.43
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 68.14
تكنولوجيا عمالية أسيوط بمصروفات 68.14
العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 68.07
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 67.71
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 67.57
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 67.57
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 67.43
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 67.29
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 67.14
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 67.14
تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 67.14
تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 66.86
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 66.57
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 66.29
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 66.29
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 66.14
تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 66.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 65.86
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 65.85
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 65.71
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 65.71
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 65.57
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 65.57
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 65.57
تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 65.57
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 65.29
تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 65.00
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 64.43
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 64.29
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 64.29
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 63.57
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 63.43
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 63.43
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 63.14
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 63.00
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 63.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 63.00
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 62.71
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 62.67
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 62.40
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 62.28
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 61.71
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال 61.42
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 61.40
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 60.85
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 60.43
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة 60.43
عرضنا  توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من خلال طرح نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 باعتبارها مؤشرات أولية.

عن الكاتب

ندي أيمن

محررة بالمواقع الإلكترونية حاصلة على ليسانس أداب قسم إعلام أهتم بدقة وصحة الخبر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.