تحديد موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس والاسم 2019 الصف الثالث الثانوي الصناعي .. وعرض روابط نتيجة الدبلومات الفنية السريعة

|الكلية
| الحد الأدنى
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
|97.57
|معهد القناة العالي للهندسة بالسويس
|97.19
|معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
|96.71
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
|96.43
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
|96.36
|معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
|95.43
|معهد فني صحي طنطا
|95.43
|تربية حلوان
|95.00
|معهد فني صحي المنصورة
|94.71
|معهد فني صحي الزقا زيق
|94.57
|معهد فني صحي الإسكندرية
|94.43
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
|94.00
|كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان
|93.64
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
|93.57
|كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
|92.71
|الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر
|92.37
|المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو
|92.29
|كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
|92.29
|معهد فني صحي بنها
|92.29
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
|92.21
|مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
|92.14
|العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
|92.11
|كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
|91.93
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
|91.93
|معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|91.86
|معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات
|91.57
|معهد فني صحي أسيوط
|91.43
|معهد فني صحي سوهاج
|91.43
|السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام
|91.29
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر
|91.28
|اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية
|91.14
|اقتصاد منزلي حلوان
|91.14
|كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش
|90.86
|المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية
|90.43
|معهد فني صحي أسوان
|90.43
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
|90.21
|برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
|90.18
|معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|90.14
|المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام
|90.14
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية
|90.07
|القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة
|90.00
|معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات
|90.00
|معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات
|89.82
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الزقا زيق
|89.82
|معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|89.71
|معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات
|89.71
|ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي
|89.57
|معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا
|89.50
|معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات
|89.43
|معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات
|89.42
|معهد فني صحي امبابة
|89.30
|المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس
|89.30
|المعهد العالي للهندسة بالمنيا
|89.29
|معهد فني صحي بور سعيد
|89.29
|عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج
|89.29
|معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
|89.00
|عالي هندسة بلبيس
|89.00
|معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
|88.85
|معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
|88.79
|معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه
|88.60
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
|88.51
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
|88.25
|ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
|88.00
|المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم
|87.86
|مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
|87.00
|الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة
|86.57
|ك.ت. فني منشآت بحريه بور سعيد
|85.86
|معهد فنى صحي ج جنوب الوادي
|84.33
|الفني لترميم الآثار بالأقصر
|82.71
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
|82.14
|معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
|81.85
|جامعة عمالية شعبة الفندقية مدينة نصر
|81.57
|معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
|81.28
|ك.ت. فني لمواد البناء حلوان
|80.71
|الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
|79.30
|ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية
|79.00
|ك.ت. فني صناعي إسكندرية
|78.43
|ك.ت. فني صناعي الصحافة
|77.71
|العالي ترميم الآثار بأبي قير
|77.71
|أثار القاهرة
|77.24
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
|76.85
|ك.ت. فني صناعي بنها
|76.71
|ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى
|76.57
|ك.ت. فني صناعي سوهاج
|75.71
|ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين
|75.00
|ك.ت. فني صناعي المطرية
|75.00
|ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر
|75.00
|ج.عمالية علاقات صناعية إسماعيلية
|74.86
|ج.عمالية علاقات صناعية إسكندرية
|74.33
|ك.ت. فني صناعي الزقا زيق
|74.14
|ك.ت. فني رى وصرف ومساحه أسيوط
|74.14
|ك.ت. فني صناعي شبرا
|73.85
|معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة
|73.71
|ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف
|73.43
|ك.ت. فني صناعي أسوان
|73.14
|ك.ت. فني صناعي قويسنا
|73.00
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات)
|73.00
|الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم
|72.85
|الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة
|72.71
|الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية
|72.57
|ك.ت. فني ري وصرف ومساحه قنا
|72.57
|ك.ت. فني صناعي بور سعيد
|72.36
|ك.ت. فني صناعي قنا
|72.29
|العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
|72.14
|ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء
|72.14
|تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات
|72.00
|ج.عمالية علاقات صناعية أسوان
|71.71
|عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية
|71.71
|ج.عمالية علاقات صناعية أسيوط
|71.57
|تكنولوجيا عمالية إسماعيلية بمصروفات
|71.43
|أثار الفيوم
|71.20
|العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال
|71.17
|معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات
|71.14
|التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
|71.14
|ج.عمالية علاقات صناعية طنطا
|71.00
|ج.عمالية علاقات صناعية زقا زيق
|70.86
|ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر
|70.86
|المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)
|70.71
|العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)
|70.57
|العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
|70.50
|العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
|70.36
|ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ
|70.33
|ج.عمالية علاقات صناعية منصوره
|70.29
|العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
|70.21
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
|70.18
|العالي حاسبات و نظم تجمع أول
|70.00
|معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال
|70.00
|كلية الآثار بالأقصر
|70.00
|كلية الآثار سوهاج
|70.00
|أثأر قنا جنوب الوادي
|70.00
|أثار دمياط
|70.00
|الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية
|70.00
|الآثار بصان الحجر ج الزقا زيق
|70.00
|كلية الآثار ج أسوان
|70.00
|عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
|69.85
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
|69.43
|تكنولوجيا عمالية أسوان بمصروفات
|69.40
|المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت
|69.30
|مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
|69.29
|نظم معلومات إدارية قطاميه
|69.28
|معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة
|69.14
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة – محاسبة – تجارة خارجية)
|69.14
|تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات
|69.00
|الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
|69.00
|المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج
|68.86
|معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية
|68.80
|العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
|68.71
|المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف
|68.71
|معهد اكتو بر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)
|68.57
|تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات
|68.43
|العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
|68.14
|تكنولوجيا عمالية أسيوط بمصروفات
|68.14
|العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
|68.07
|المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
|67.71
|القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
|67.57
|المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
|67.57
|المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
|67.43
|العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
|67.29
|العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
|67.14
|التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
|67.14
|تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات
|67.14
|تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات
|66.86
|المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
|66.57
|العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
|66.29
|العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
|66.29
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
|66.14
|تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات
|66.00
|المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
|65.86
|العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
|65.85
|طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
|65.71
|العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
|65.71
|معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
|65.57
|طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
|65.57
|المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية
|65.57
|تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات
|65.57
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
|65.29
|تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات
|65.00
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
|64.43
|العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
|64.29
|العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
|64.29
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
|63.57
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
|63.43
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
|63.43
|طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية
|63.14
|رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
|63.00
|طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
|63.00
|المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية
|63.00
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)
|62.71
|عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
|62.67
|معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
|62.40
|القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
|62.28
|المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
|61.71
|معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال
|61.42
|معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
|61.40
|عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
|60.85
|معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
|60.43
|معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة
|60.43
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