تحديد موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس والاسم 2019 الصف الثالث الثانوي الصناعي .. وعرض روابط نتيجة الدبلومات الفنية السريعة

نتابع موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019 الصف الثالث الثانوي، ونعرض روابط نتيجة الدبلومات الفنية السريعة فهما الأكثر بحثًا حاليًا من قبل حوالى750 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، فضلاً عن ترقب أولياء الأمور إعلان نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس شعبتي ثلاث وخمس سنوات وجميع الأقسام ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي- تمريض) للاطمئنان على مستقبل أولادهم قبل بدء مرحلة جديدة في حياتهم والاستعداد إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للقبول في المعاهد والجامعات المصرية.

ومن المحدد أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على بوابة الدبلوم الفني وذلم خلال الأيام القادمة بحد أقصة يوم الاثنين الأول من يوليو 2019 جيث يعتبر هو الموقع المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم وترفع عليه النتيجة بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في مؤتمر صحفي بحضور قيادات التعليم الفني.

موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019 الصف الثالث الثانوي

حدد موعد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019 الصف الثالث الثانوي خلال يومين على موقع وزارة التربية والتعليم أي أواخر شهر يونيو أو بداية شهر يوليو على أقصى موعد يوم الإثنين المقبل، ونترقب معكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ونتابع تفاصيل نسب النجاح بين الأقسام المختلفة.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية السريعة

تتيح وزارة التربية والتربية والتعليم، التعليم الفني، روابط نتيجة الدبلومات الفنية السريعة من أجل التسهيل على الطلاب الحصول على النتيجة بعيدًا على الطرق التقليدية، وهى على النحو التالي:

يحصل الطالب على نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019 الصف الثالث الثانوي بمجرد دخوله على أي رابط من الروابط المتاحة بالسطور الماضية وكتابة رقم الجلوس وتحديد القسم الخاص به والشعب التي درس بها تظهر له النتيجة في دقيقة من وقت ظهورها، وبعدها تتفرغون لمرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للكليات والمعاهد.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

تنسيق الدبلومات الفنية 2018 – 2019

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.

الكلية الحد الأدنى هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 97.94 هندسة قنا 96.90 هندسة أسوان 96.17 هندسة كفر الشيخ 95.56 هندسة الفيوم 95.44 هندسة سوهاج 95.44 هندسة بني سويف 94.95 هندسة الإسكندرية 94.78 هندسة القاهرة 94.75 هندسة طنطا 94.72 هندسة الإسماعيلية 94.61 هندسة المطرية جامعة حلوان 94.55 هندسة السويس 94.25 هندسة شبرا بنها 94.22 كلية هندسة بنها 93.89 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83 هندسة دمياط 93.72 هندسة حلوان 93.61 هندسة المنصورة 93.61 هندسة بور سعيد 93.56 هندسة أسيوط 93.50 هندسة عين شمس 93.42 هندسة الزقا زيق 93.40 هندسة المنيا 93.39 كلية هندسة الطاقة أسوان 93.33 هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 93.33 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.56 تربية حلوان 92.39 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.06 معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 91.95 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 91.94 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 91.94 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 91.78 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 91.72 تربية جامعة السويس 91.67 تربية المنيا 91.55 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 91.50 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.30 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.17 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 91.15 كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان 90.94 معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 90.89 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 90.80 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 90.75 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 90.67 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 90.61 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 90.45 معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 90.39 الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 90.33 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 90.30 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 90.28 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 90.11 معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 89.90 عالي هندسة بلبيس 89.67 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 89.67 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 89.61 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.50 نوعية طنطا 89.44 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 89.35 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 89.33 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.22 ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 88.90 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 88.44 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 88.40 الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات 88.00 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 87.94 معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 87.90 المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 87.83 المعهد العالي للهندسة بالمنيا 87.70 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.70 كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 87.70 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.25 نوعية عباسيه 86.95 معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 86.80 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 86.78 نوعية كفر الشيخ 86.56 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 86.35 معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 86.28 برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 86.25 كلية الآثار بالأقصر 85.78 تربية نوعية أسوان 85.50 نوعية قنا 85.30 نوعية اشمون 85.20 نوعية بنها 85.10 نوعية بور سعيد 85.05 نوعية الفيوم 84.15 نوعية جامعة دمياط 84.05 نوعية الزقا زيق 84.00 نوعية المنصورة 83.89 تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة 83.40 نوعية المنيا 82.65 تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة 82.61 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 82.22 العالي ترميم الآثار بأبي قير 81.85 فنون تطبيقيه حلوان 79.75 اقتصاد منزلي حلوان 79.45 المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 79.44 الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 79.28 اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية 78.30 الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 78.00 كلية الأثآر ج أسوان 77.89 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 77.84 الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 77.80 كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش 77.39 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 77.17 معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 76.56 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.30 العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 75.40 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 75.33 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 75.33 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 75.15 أثار القاهرة 75.00 أثار دمياط 75.00 الآثار بصان الحجر ج الزقا زيق 75.00 الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية 75.00 فنون جميله فنون المنيا 75.00 فنون جميله فنون الأقصر 75.00 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 75.00 كلية الآثار سوهاج 75.00 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 75.00 فنون جميله فنون ج الإسكندرية 75.00 فنون جميله عماره ج الإسكندرية 75.00 فنون تطبيقية جامعة دمياط 75.00 أثار قنا جنوب الوادي 75.00 أثار الفيوم 75.00 زراعه مشتهر 75.00 فنون جميله عماره المنيا 75.00 فنون جميله فنون حلوان 75.00 فنون جميله عماره ج حلوان 75.00 كلية الفنون التطبيقية ببنها 75.00 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 74.06 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 73.56 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر 73.39 المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 72.78 المعهد العالي لتكنولوجيا ألأداره والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) 60.22