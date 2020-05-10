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تحذيرات مهمة بشأن تسليم البحث .. التعليم تصدر خطابا عاجلا لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

بواسطة شهاب
ضرورة التباعد الاجتماعي عند تسليم البحث للمدرسة عدم وجود علاقة بين البحث والمصروفات

بسبب كورونا تم اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كان أولها تعليق الدراسة بجميع مدارس الجمهورية بمراحلها المختلفة، ثم قررت بعد ذلك إلغاء امتحانات الترم الثاني للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وأوجدت البديل أمام هؤلاء الطلاب، وهو تسليم مشروع بحثي لينتقل طلاب النقل إلى المرحلة الأعلى، ويحصل طلاب الصف الثالث الإعدادي على درجة الترم الثاني كاملة .

تفاصيل المشروع البحثي للمرحلتين الابتدائي والإعدادي

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الموضوعات البحثية لطلاب المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية وحددت مواصفات وعناصر البحث :

موضوعات المرحلة الابتدائية

  • السياحة .
  • الطاقة .
  • الصحة .
  • الماء .

موضوعات المرحلة الإعدادية

  • تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية .
  • الزيادة السكانية والأمن الغذائي .
  • البيئة .

خطابا عاجلا بشأن بدء تسليم الأبحاث

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا عاجلًا بشأن بدء تسليم البحث، وذلك لطلاب النقل في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، فضلًا عن طلاب الشهادة الإعدادية، مشددة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ولا سيما التباعد الاجتماعي، للوقاية من انتقال عدوى كورونا بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور .

الأبحاث والمصروفات المدرسية والتصحيح

وأكد شوقي، على أنه لا يوجد علاقة بين تسليم الإبحاث وتسديد المصروفات، ويخطأ من يربط بين العنصرين، نافيًا ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بأنه أصدر قرارًا بعدم تصحيح صفوف النقل، مشيرًا إلى أن تقييم الابحاث سيتم على أساس الرسوب والنجاح فقط وبدون درجات، ويكون ذلك معتمدًا على مدى إلتزام الطالب بعناصر المشروع والتأكد من أنه غير منقول أو مدفوع الأجر .

شهاب

محرر في العديد من المواقع الاخبارية وخبير تربوي وحاصل الدراسات العليا في علم التربية ونظم المعلومات .

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