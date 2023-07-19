ساعات قليلة وتبدأ عمليات التسجيل والتقديم للهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت تلك الهيئة التي تضم مجموعة متميزة من الكليات والمعاهد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير تخصصات المعهد الصناعي في صباح السالم بالكويت، وهو أحد معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ويجهز المعهد كفاءات فنية وطنية لسوق العمل الكويتي.

المعهد الصناعي صباح السالم

يبلغ عدد تخصصات المعهد الصناعي في صباح السالم خمسة تخصصات مميزة ويحتاج لها سوق العمل في الدولة، تأسست الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت عام 1982، وتأسس المعهد الصناعي في صباح السالم عام 1992، وجاء كثمرة للتعاون بين الكويت وألمانيا (المؤسسة الألمانية للتعاون الفني) في هذا المجال (التعليم الصناعي)، المعهد مُجهز بمعدات ألمانية حديثة.

تخصصات المعهد الصناعي صباح السالم:

– قسم السيارات.

– قسم الإنشاءات.

– قسم ميكانيكا المعادن.

– قسم الكهرباء.

– قسم الإلكترونيات.