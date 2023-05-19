يبلغ عدد كليات جامعة عبدالله السالم بالكويت ثلاث كليات مع بداية انطلاق الدراسة في تلك الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023، وقد اعتمد مجلس الجامعات الحكومية التقويم الدراسي لجامعة عبدالله السالم، وأكد أن عدد من سيتم قبولهم في العام القادم 600 طالب وطالبة، وسوف يكون هناك اختبارات للقبول في الجامعة الجديدة بالكويت في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

كليات جامعة عبدالله السالم الجديدة

كما أكد مجلس الجامعات الحكومية كليات جامعة عبدالله السالم مع بداية العام الدراسي القادم سوف تكون ثلاث كليات وهي كلية الهندسة والطاقة، كلية الحوسبة والنظم، كلية إدارة وريادة الأعمال، الكليات تلك سوف تُقدم كل ما يلزم سوق العمل في دولة الكويت من كفاءات وطنية مدربة.

تخصصات كليات جامعة عبدالله السالم هي:

– تخصصات كلية الهندسة والطاقة: هندسة الأجهزة الطبية الحيوية، هندسة الروبوتات والميكاترونكس، هندسة أنظمة الطاقة.

– تخصصات كلية الحوسبة والنظم: هندسة أنظمة الكمبيوتر، هندسة الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

– تخصصات كلية إدارة وريادة الأعمال: إدارة الأعمال والتسويق والتوريد والعمليات اللوجستية.