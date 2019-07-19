تخصصات كلية العلوم التطبيقية ونظام الدراسة فيها

تعد تخصصات كلية العلوم التطبيقية أو العلوم الطبية من التخصصات المستحدثة في سوق العمل المصري، بجانب أنها كلية مستحدثة وجديدة وتوجد الكلية في خمس جامعات مصرية وجامعات خاصة مثل مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعتين حكوميتين فقط ، جامعة بني سويف، وجامعة المنوفية.

تم استحداث كلية العلوم التطبيقية لتكون قادرة على إعداد متخرجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والدولي وذلك لأن التخصصات الطبية التطبيقية مطلوبة اليوم بقوة في أسواق العمل العالمية، واستخراج الأبحاث العلمية المساهمة في التنمية.

مدة الدراسة في كلية العلوم التطبيقية

مدة الدراسة داخل كلية العلوم الصحية أربع أعوام بجانب سنة امتياز بالمستشفيات الجامعية، ثم يعقبها التكليف الحكومي، على أن يكون التخصص في السنة الثانية من الدراسة في أحد أقسام الكلية، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم وشعبة الرياضيات، كما تقبل الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية، وحملة المؤهلات بشرط شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضية أو شعبة العلوم.

نسبة القبول في الكلية من 96% لشعبة علمي علوم و 88% لشعبة علمي الرياضة بالجامعات الحكومية ولكن الجامعات الخاصة 70%.

الجامعات التي تتواجد فيها كلية العلوم الصحية التطبيقية

تتواجد في جامعة بني سويف، وجامعة المنوفية، وجامعة فاروس، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة 6 أكتوبر، وتم الإنشاء في جامعة قناة السويس التابعة لمدن القناة.

تخصصات كلية العلوم التطبيقية

أقسام جامعة بني سويف، وهم ستة أقسام :

قسم البصريات وعلوم الرؤية، يخرج أخصائي بصريات لديه إلمام بتركيب النظارات والعدسات واختبار تمارين النظر والقياس.

قسم طب المجتمع والبيئة (تغذية، وصحة نفسية، وصحة بيئية) يخرج أخصائي طب مجتمع للتعامل مع مشكلات المجتمع والبيئة المحطية.

قسم الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية يخرج أخصائي تقني .

التخدير والرعاية المركزة (جراحية، قلبية، تنفسية) .

قسم المختبرات الطبية يخرج أخصائي تحاليل طبية.

قسم تقنيات الأشعة (تشخيصية، وعلاجية) يخرج أخصائي أو فني الأشعة.

أقسام جامعة المنوفية:

قسم الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة

قسم صيانة وتطوير الأجهزة الطبية

قسم الطب الوقائي.

قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية

قسم التسجيل الطبي والإحصاء

قسم تركيبات أسنان .

أقسام جامعة 6 أكتوبر:

قسم المختبرات الطبية

قسم الأشعة والتصوير الطبي.

قسم الأجهزة الحيوية الطبية

التمريض.

أقسام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

قسم الرعاية التنفسي.

قسم مختبرات طبية.

تصوير أشعة وتصوير طبي.

أقسام جامعة فاروس

تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

مختبرات طبية .

الأشعة والتصوير الطبي

التمريض

التغذية

بصريات

المسمى الوظيفي لخريجي كلية العلوم

حسب تخصصات كلية العلوم التطبيقية يتخرج الطلاب منها وهم يحملون مسمى وظيفي ” أخصائي ” كلُ حسب تخصصه مثل أخصائي تمريض أخصائي فني أخصائي أشعة، أخصائي تحاليل، وتمكن الكلية المتخرجين منها من العمل في المستشفيات والمعامل الطبية ومراكز الأشعة ويسجلون في نقابة العلميين في شعبة العلوم الطبية التطبيقية