تردد قناة مدرستنا التعليمية .. للصفوف من 4 ابتدائي إلى 3 إعدادي

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن اطلاق قناة” مدرستنا”، والتي تبدأ برامجها بشكل رسمي يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020م، بداية من الثامنة صباحًا، وتقدم برامجها التعليمية للطلاب من الصف الرابع الايتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي، وسوف يتم الإعلان عن جدول البث اليومي للطلاب عبر “منصة التعليم المصري”، بالإضافة إلى طباعتها وتوزيعها على الطلاب في المدارس، لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بمواعيد الدروس ليتسنى لهم متابعتها في موعدها المعلن .

تردد قناة مدرستنا التعليمية

يستطيع الطلاب في المرحلة الابتدائية بداية من الصف الرابع وحتى الصف السادس الابتدائي متابعة البرامج التعليمية التي يتم بثها عبر قناة مدرستنا التعليمية، كما يتسنى لطلاب المرحلة الاعدادية بجميع صفوفها متابعة البرامج التعليمية خلال قناة مدرستنا التعليمية، بجميع صفوفها من الأول الاعدادي إلى الثالث الاعدادي، وذلك من خلال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح على النحو التالي :

القناة القمر معدل الترميز التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب قناة مدرستنا التعليمية نايل سات 27500 12303 5/6 أفقي